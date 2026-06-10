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कैंसर से जूझ रहे मरीजों की दवाएं अब होंगी महंगी, केंद्र सरकार ने कीमत बढ़ाने को दी मंजूरी

Cancer Chemotherapy Medicines Become More Expensive: केंद्र सरकार ने कैंसर की दवाओं के दामों को बढ़ाने की मंजूरी अब दे दी है और कीमतें अब काफी ज्यादा बढ़ गई है.

Written by: Ritika
Updated: June 10, 2026, 5:40 PM IST
(pic credit- pexels)
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Cancer Chemotherapy Medicines Become More Expensive: केंद्र सरकार ने कैंसर की दवाओं जिनका इस्तेमाल कीमोथेरेपी में किया जाता है, उसको बढ़ाने का फैसला लिया है. सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन इन दवाओं की कीमतों में अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. देशभर में कई करोड़ों लोग कैंसर की जंग लड़ रहे हैं. देश के अस्पतालों में अब स्टॉक लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है और संकट अब बढ़ता ही जा रहा है. इसलिए सरकार ने दवाओं की कीमतों को बढ़ाने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले से स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया है और लोग भी काफी ज्यादा इस बढ़ोतरी से परेशान हो गए हैं. देश के कई सारे कैंसर अस्पताल भी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं कि मरीजों का इलाज पर कैसे किया जाएगा?

इस पर सरकार का यह भी कहना है कि देशभर में इसकी बढ़ती कमी को देखते हुए ये गंभीर फैसला लिया गया है, जो शायद उठना भी बेहद ही जरूरी हो गया था.

और पढ़ें: Health Care Budget 2026: शुगर-कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती, जानिए बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए क्या-क्या?

कैंसर की दवाओं में क्यों की सरकार ने बढ़ोतरी?

सरकार ने कैंसर की कीमतों को  बढ़ाने का फैसला बढ़ती उत्पादन लागत के कारण लिया है. बताया जा रहाृ है कि दवा निर्माताओं ने कच्चे माल की लागत में भारी वृद्धि की है, जिसके चलते सरकार ने 82 दवाओं के कीमतों के बारे में अधिकारियों से संपर्क किया और उन्होने लागत बढ़ने के कारण मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा दी है. इन दवाओं को देखते हुए सबसे जरूरी इसमें से 2 दवाएं ही लगी जिसको मरीजों के लिए छोड़ा गया है, इसलिए कीमतें बढ़ाई गई है. ये दोनों दवाएं (सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन) कैंसर के मरीजों के लिए बेहद ही जरूरी हैं. ये दवा उनको एक नया जीवन देती है.

कैंसर मरीजों पर इसका क्या असर पड़ सकता है?

कैंसर की बढ़ती दवाओं के बीच कीमोथेरेपी करा रहे मरीजों पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है. डॉक्टरों का कहना है कि अस्पतालों को इसके बीच कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. मरीज और उनके परिवार दवाओं की तलाश में दूर-दूर जगह-जगह जाते हैं और इन दवाओं के लिए भटकते हैं और दवाओं का मिल पाना तब भी आसान नहीं था और आज कीमतों के बढ़ने पर तो ये और ज्यादा अब मुश्किल सा हो गया है. अस्पताल में कीमोथेरेपी में देरी होने से मरीजों को दिक्कतें हो सकती हैं. कीमत बढ़ने से इलाज की कीमत भी बढ़ सकती है. मरीजों को इलाज में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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