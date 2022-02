Back pain in Kids: अकसर माताएं अपने बच्चों के कमर दर्द से काफी परेशान रहती हैं. उन्हें समझ ही नहीं आता है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है. जब बच्चे को कमर दर्द (Back Pain) होता है तो लक्षणों के रूप में कमर में सूजन, कमर में झनझनाहट, तेज बुखार, दर्द, पेशाब कंट्रोल ना कर पाना आदि लक्षण नजर आ सकते हैं. ऐसे में इसके पीछे का कारण (Causes of Back Pain) जानना जरूरी है. इस लेख में हम आपको कारण के साथ-साथ बचाव (Precautions of Back Pain) के बारे में भी बताएंगे. पढ़ते हैं आंगे…Also Read - Lata Mangeshkar Death: जब Lata Mangeshkar ने 'विश्व विजेता टीम' को दिलाए 20 लाख रुपये, BCCI ने ऐसे उतारा 'कर्ज'

बच्चों की कमर में दर्द के कारण (Back Pain Causes)

1 – यदि आपके बच्चे को स्पोर्ट्स खेलना पसंद है तो हो सकता है कि उसकी पीठ में दर्द मसल्स स्ट्रेन के कारण हो रहा है.

2 – स्लिप डिस्क के कारण भी कमर में दर्द हो सकता है.

3 -पेट का इन्फेक्शन भी कमर दर्द का कारण बन सकता है.

4 – यदि बच्चे के कमर में कोई चोट लग जाए तब भी कमर दर्द की समस्या हो सकती है.

5 – कमर में किसी प्रकार की सूजन के कारण कमर में दर्द हो सकता है.

6 – यदि बच्चा स्पोंडिलाइटिस जैसी समस्या से ग्रस्त है तो यह समस्या हो सकती है.

7 – जब बच्चे गलत पोश्चर में सो जाते हैं तब भी यह समस्या हो सकती है.

8 – कोई भारी सामान उठाने पर बच्चों के कमर में दर्द हो सकता है.

कमर दर्द से बचाव (Back Pain Precaution)

1 – बच्चे का वजन नियंत्रित होना चाहिए.

2 – मांसपेशियों से संबंधित समस्या होने पर मसाज करनी चाहिए.

3 – बच्चों को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए.

4 – बच्चों को भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए.

5 – बच्चों की डाइट में नट्स, सोयाबीन, डेरी प्रोडक्ट्स आदि को जोड़ना चाहिए.