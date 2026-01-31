Hindi Health

Cervical Cancer Kills A Woman Every 8 Minutes Know About The Causes And Treatment From Doctor

हर 8 मिनट में एक भारतीय महिला की जान ले रहा सर्वाइकल कैंसर, क्या आपको पता है इसके पीछे के कारण

पिछले कुछ सालों में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में इसे लेकर जागरूक होने की जरूरत है. आइए डॉक्टर से जानते हैं, ये क्यों होता है और इससे बचाव कैसे करें.

आज के समय में सर्वाइकल कैंसर एक बड़ा स्वास्थ्य समस्या बन चुका है. आंकड़े बताते हैं कि लगभग हर आठ मिनट में एक महिला अपनी जान सर्वाइकल कैंसर के कारण खो देती है. यह बहुत डरावनी बात है, लेकिन सच भी है. खासकर गांव‑देहात और छोटे शहरों में महिलाएं इस बीमारी के बारे में बहुत कम जानती हैं. इसी वजह से वे समय पर इसका इलाज नहीं करा पातीं और बीमारी आगे बढ़ जाती है.

ऐसे में आइए डॉ. सुमोल रत्ना (सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) से जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण कैसे पहचानें, इसमें कौन कौन से जोखिम हैं, कैसे बचा जा सकता है और इलाज क्या है. लेख में प्रयुक्त शब्द बहुत आसान हैं ताकि गांव के लोग भी इसे आसानी से समझ सकें.

सर्वाइकल कैंसर क्या है?

डॉ. सुमोल रत्ना ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर का मतलब होता है गर्भाशय के निचले हिस्से में कैंसर होना। गर्भाशय वह हिस्सा है जहां बच्चा मां के पेट में बढ़ता है. इसका निचला भाग सर्विक्स कहलाता है जो योनि से जुड़ा होता है, जब सर्विक्स की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं, तब वह कैंसर बन जाता है.

यह कैंसर अचानक नहीं होता. कई सालों में धीरे‑धीरे बनता है. इसके शुरुआत में कोई खास तकलीफ नहीं होती, इसलिए ज्यादातर लोग समय पर पता नहीं लगा पाते अगर समय रहते जांच हो जाए, तो इस कैंसर को रोका भी जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है.

सर्वाइकल कैंसर होने के मुख्य कारण

Add India.com as a Preferred Source

सर्वाइकल कैंसर कई वजहों से हो सकता है. नीचे सबसे आम वजहें दी जा रही हैं:

1. एचपीवी वायरस (HPV Virus)

सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण एचपीवी नामक वायरस है

यह वायरस ऐसे फैलता है जैसे शारीरिक संबंध के दौरान

अधिकतर लोग इस वायरस को कभी‑कभी अपने शरीर में ले आते हैं, पर शरीर खुद इसे हटाने की क्षमता रखता है

अगर यह वायरस लंबे समय तक शरीर में रहा तो यह धीरे‑धीरे कैंसर बना सकता है

2. कम उम्र में शारीरिक संबंध-

बच्ची या जवान लड़की अगर बहुत कम उम्र में शारीरिक संबंध शुरू कर देती है, तो यह कैंसर का खतरा बढ़ा देता है

3. एक से ज्यादा पार्टनर

अगर किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा साथी हों, तो यह वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है

4. संक्रमण या साफ‑सफाई की कमी

अगर योनि के आसपास साफ‑सफाई ठीक से न रखी जाए तो संक्रमण बढ़ सकता है और बीमारी का खतरा भी

5. कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता

कमजोर इम्यून सिस्टम होने पर शरीर वायरस से लड़ नहीं पाता, जिससे समस्या बढ़ सकती है

6. धूम्रपान-

सिगरेट पीने से भी इस कैंसर का खतरा बढ़ जाता है

सर्वाइकल कैंसर के लक्षण-

शुरुआती दौर में सर्वाइकल कैंसर के लक्षण साफ‑साफ नहीं दिखते यह धीरे‑धीरे बढ़ता है. कुछ समय बाद नीचे दिए गए लक्षण दिखाई दे सकते हैं:

पीरियड्स के बीच में खून आना

शारीरिक संबंध के बाद खून आना

पीरियड्स में बहुत ज्यादा खून आना

योनि से बदबूदार या बहुत पानी जैसा डिस्चार्ज आना

बच्चेदानी के आसपास दर्द या दबाव

कमर या पीठ में लगातार दर्द होना

थकावट, कमजोरी या बिना कारण वजन गिरना

अगर इन में से कोई भी लक्षण लगातार कुछ हफ्तों तक बना रहे तो डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए

कैंसर का पता कैसे चलता है?

सर्वाइकल कैंसर का पता पैप स्मीयर टेस्ट और एचपीवी टेस्ट से चलता है. यह दोनों जांच बहुत आसान और दर्द रहित होती हैं. इसका समय‑समय पर करना बहुत जरूरी है.

● पैप स्मीयर टेस्ट-

डॉक्टर या नर्स योनि से एक छोटा सा नमूना लेता है, जिससे सर्विक्स की कोशिकाओं में बदलाव देखा जा सकता है

● एचपीवी टेस्ट

यह जांच यह बताती है कि शरीर में एचपीवी वायरस है या नहीं. इन दोनों जांचों से शुरुआती बदलाव भी पकड़े जा सकते हैं और समय रहते इलाज शुरू किया जा सकता है.

सर्वाइकल कैंसर से बचने के उपाय-

सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरह से रोकना मुश्किल नहीं है. कई आसान उपायों से इसे रोका जा सकता है:

1. एचपीवी वैक्सीन

यह वैक्सीन खासतौर पर एचपीवी वायरस से रक्षा करती है

यह वैक्सीन 9 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को दी जा सकती है

अगर लड़की को यह वैक्सीन युवावस्था में मिल जाए तो भविष्य में कैंसर का खतरा बहुत कम हो जाता है

2. नियमित जांच

21 साल से ऊपर की हर महिला को 3 से 5 साल में एक बार पैप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए

समय‑समय पर जांच होने से कैंसर बनने से पहले ही परेशानी पकड़ी जा सकती है

3. सुरक्षित संबंध-

सिर्फ एक साथी के साथ संबंध रखना चाहिए

सुरक्षित शारीरिक संबंध से कई संक्रमणों से बचा जा सकता है

साफ‑सफाई

निजी अंगों की नियमित और सही सफाई बहुत जरूरी है

पीरियड्स में साफ वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए

5. धूम्रपान से बचें

धूम्रपान छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह शरीर के कई हिस्सों को कमजोर करता है

सर्वाइकल कैंसर का इलाज

सर्वाइकल कैंसर का इलाज कैंसर के स्टेज यानी अवस्था पर निर्भर करता है

पहली और शुरुआती अवस्था में-

जब कैंसर बहुत शुरुआती अवस्था में पकड़ा जाता है, तब:

छोटी सर्जरी की जाती है

केवल प्रभावित हिस्से को हटा दिया जाता है

सही समय पर इलाज से पूरी तरह ठीक होने की संभावना बहुत अधिक होती है

बीच की अवस्था में

बीच की अवस्था में सर्जरी के साथ रेडियोथेरेपी और कभी‑कभी कीमोथेरेपी भी दी जाती है

इससे कैंसर के फैलने का खतरा कम होता है

आखिरी या गंभीर अवस्था में

रेडियोथेरेपी

कीमोथेरेपी

लक्षण को कम करने वाली दवाइयां

इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है

सही इलाज और तभी इलाज होने पर रोगी की जीवन‑शैली में सुधार हो सकता है.

समाज, परिवार और खुद महिला की भूमिका

सिर्फ डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि यह बीमारी रोकी जाए. समाज, परिवार और खुद महिला को भी जागरूक होना पड़ेगा.

परिवार को महिलाओं को समय‑समय पर जांच के लिए प्रेरित करना चाहिए

बेटियों को एचपीवी वैक्सीन के बारे में जानकारी देनी चाहिए

महिलाएं अपने शरीर में होने वाले बदलावों को अनदेखा न करें

डर, शर्म या संकोच की वजह से इलाज मत टाले

सर्वाइकल कैंसर एक बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन सही जानकारी और समय पर कदम उठाने पर इसे बहुत हद तक रोका जा सकता है. हर आठ मिनट में एक महिला की मौत जरूरी नहीं है

समय पर:

जांच कराएं

वैक्सीन लगवाएं

सुरक्षित जीवनशैली अपनाएं

इन तीन बातों से बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं

सिर्फ छोटी‑सी जानकारी और थोड़ा ध्यान रखकर आप खुद को और अपने परिवार को इस भयावह बीमारी से बचा सकते हैं. अगर आपको या आपके जानने वालों को इससे जुड़ी किसी बात की ज्यादा जानकारी चाहिए तो डॉक्टर से मिलकर खुलकर पूछें. समय पर जानकारी और इलाज ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें