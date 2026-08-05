गुजरात में चांदीपुरा वायरस से गई 22 बच्चों की जान, तुरंत दें इन लक्षणों पर दें ध्यान, ऐसे करें बचाव

गुजरात में Chandipura Virus के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है, यह दुर्लभ लेकिन बेहद खतरनाक वायरस मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है और समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा साबित हो सकता है.

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इन दिनों गुजरात एक भयानक वायरस की मार झेल रहा है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. इस वायरस का नाम है CHANDIPURA VIRUS.हैरानी की बात ये है कि इस वायरस के संक्रमण से कम से कम 22 बच्चों की मौत हो चुकी है. स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पंसेरिया ने बताया कि 184 मरीजों के ब्लड सैंपल की जांच की गई थी, जिनमें 35 लोग इस वायरस से पॉजिटिव पाए गए, इनमें संदिग्ध मामले भी शामिल हैं. मामलों को तेजी से बढ़ता देख गुजरात स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी, जांच और निगरानी का काम तेज कर दिया है ताकि संक्रमण जल्दी पकड़ में आए और आगे न फैले. आइए जानते हैं इसके लक्षण और कैसे बचाव करें.

चांदीपुरा वायरस क्या है?

चांदीपुरा वायरस एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा वायरस है, इस वायरस से दिमाग में सूजन हो जाती है, जिसे एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) कहते हैं. अगर इसपर ध्यान न दिया जाए तो ये बहुत जल्दी खतरनाक रूप ले लेती है, यह वायरस रैब्डोविरिडे परिवार का है और मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है. इसकी पहचान पहली बार 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में हुई थी, इसलिए इसका नाम चांदीपुरा पड़ा. यह वायरस मुख्य रूप से भारत के मध्य और पश्चिमी हिस्सों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में देखा जाता है.

ये वायरस कैसे फैलता है?

ये वायरस मुख्य रूप से सैंडफ्लाई (रेत मक्खी) के काटने से इंसानों में फैलता है. सैंडफ्लाई इसे फैलाती है, यह छोटी मक्खी इंसान को काटती है और वायरस शरीर में पहुंच जाता है. कुछ तरह के मच्छर और टिक के काटने से भी ये वायरस फैल सकता है. यह वायरस व्यक्ति से व्यक्ति में सीधे नहीं फैलता, यानी छूने, खांसने या छींकने से नहीं फैलता.

इस मौसम में ज्यादा खतरा-

ये वायरस मॉनसून के मौसम में ज्यादा फैलता है, ऐसे में बारिश के दिनों में इसके मामले तेजी से बढ़ जाते हैं. दरइसल में नमी में सैंडफ्लाई आसानी से पनपती है. सैंडफ्लाई मिट्टी की दीवारों की दरारों में, नम मिट्टी में, पशुओं के रहने की जगहों में, कचरे और गंदगी वाले इलाकों में ज्यादा रहती हैं.

क्या होते हैं CHANDIPURA VIRUS के लक्षण?

शुरुआती लक्षण:

अचानक तेज बुखार

तेज सिरदर्द

उल्टी और मतली

शरीर में दर्द

बहुत थकान और कमजोरी

बाद में न्यूरोलॉजिकल लक्षण:

दौरे पड़ना

भ्रम या होश में बदलाव

ज्यादा नींद आना

होश खो देना

दिमाग में सूजन

गंभीर मामलों में कोमा

इसकी चपेट में बच्चे तेजी से आते हैं. देर से इलाज कराने पर जोखिम बढ़ जाता है. चांदीपुरा वायरस इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह बहुत तेजी से बढ़ता है. पिछले प्रकोपों में बच्चों के मामलों में 50 से 75 प्रतिशत तक मौतें दर्ज हुई हैं, इसलिए जल्दी पहचान और तुरंत अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है.

क्या कोई वैक्सीन या खास इलाज है?

अभी तक कोई मंजूर वैक्सीन या खास एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ तरीकों से इससे बचा जा सकता है-