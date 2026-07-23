कीमोथेरेपी से पहले जरूर करवा लें दांतों की जांच, नहीं तो बढ़ सकती हैं गंभीर परेशानियां

कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, इसके चलते दुनियाभर में हर साल हजारों की मौत हो जाती है. हालांकि समय पर इसका पता लगने से व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है. कुछ केसेस में मरीज को कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है. डॉ. अक्षत मलिक (सीनियर कंसल्टेंट – हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली) ने बताया कि कीमोथेरेपी कई तरह के कैंसर के लिए बहुत असरदार इलाज है, लेकिन इसका इस्तेमाल न सिर्फ़ कैंसर सेल्स के खिलाफ़ एक घातक हथियार के तौर पर होता है, बल्कि यह शरीर की हेल्दी सेल्स को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसमें मुंह के अंदर की परत (एपिथेलियल लाइनिंग) भी शामिल है, इसलिए, कई कैंसर मरीज मुंह की समस्याओं से परेशान रहते हैं, जिससे उन्हें बिना दर्द के खाने और बोलने में दिक्कत होती है, नतीजतन, कीमोथेरेपी के दौरान मुंह की अच्छी सफ़ाई (ओरल हाइजीन) बहुत ज़रूरी है.
‘ओरल म्यूकोसाइटिस’-
डॉ. अक्षत मलिक ने बताया कि कीमोथेरेपी के सबसे आम साइड इफ़ेक्ट्स में से एक है ‘ओरल म्यूकोसाइटिस’, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें मुंह की अंदरूनी परत (म्यूकोसा) में सूजन आ जाती है और बाद में मुंह में दर्दनाक छाले हो जाते हैं, इसके अलावा, मरीज़ों को मुंह सूखने, स्वाद बदलने, मसूड़ों से खून आने और दांतों में ज़्यादा सेंसिटिविटी की समस्या हो सकती है. कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाले एजेंट्स की वजह से व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे दाँतों का छोटा सा इन्फेक्शन भी समय पर इलाज न होने पर खतरनाक हो सकता है.
मरीज़ों को सलाह दी जाती है कि वे कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले दांतों की पूरी जांच करवाएं. कैंसर के इलाज के दौरान होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए कीमोथेरेपी शुरू होने से पहले ही कैविटी, मसूड़ों की बीमारी या इन्फेक्टेड दांतों जैसी समस्याओं का इलाज करवा लेना चाहिए. कीमोथेरेपी शुरू होने के बाद, मरीज़ों को मुंह की सफ़ाई का अच्छा रूटीन अपनाना चाहिए और दिन में दो बार सॉफ्ट टूथब्रश और हल्के फ़्लोराइड वाले टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए, बिना अल्कोहल वाले माउथवॉश का इस्तेमाल या कुल्ला करने के लिए नमक और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद हो सकता है.
हाइड्रेटेड रहना जरूरी-
डॉ. अक्षत मलिक ने बताया कि हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका मुंह सूखता है, पानी पीना, हो सके तो शुगर-फ़्री गम चबाना, और अल्कोहल व निकोटीन से दूर रहना जलन और मुंह सूखने की समस्या को कम करने में मदद करेगा. कीमोथेरेपी के दौरान मुंह की सेहत का बहुत महत्व है, दांतों की अच्छी देखभाल, रोज़ाना मुंह की सफ़ाई का रूटीन और समय पर मेडिकल मदद से यह पक्का किया जा सकता है कि कीमोथेरेपी से जुड़ी मुंह की ज़्यादातर समस्याएं न हों या बहुत गंभीर न हों, मुंह स्वस्थ रहने से न सिर्फ़ कम तकलीफ होती है, बल्कि बेहतर न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन का कम ख़तरा भी रहता है, और मरीज कम रुकावटों के साथ अपना कैंसर का इलाज जारी रख पाते हैं.