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वजन घटाने के लिए चिया सीड्स पानी में लेना सही या दही में? जानें कौन सा ऑप्शन है बेस्ट

How to consume Chia seeds for weight loss: हम में से कई लोग वजन कम करने के लिए चिया सीड्स का सेवन करते हैं, हालांकि कुछ लोग इसे पानी में पानी हैं और कुछ दही, लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों में से क्या ज्यादा फायदेमंद है? आइए जानते हैं.

Published date india.com Published: April 21, 2026 2:32 PM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
वजन घटाने के लिए चिया सीड्स पानी में लेना सही या दही में? जानें कौन सा ऑप्शन है बेस्ट

आजकल लोग अपनी फिटनेस को लेकर काफी जागरूक हो गए हैं, ऐसे में लोग तरह-तरह की चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं, इन्हीं में से एक है चिया सीड्स. आजकल हर कोई चिया सीड्स खाने की बात कर रहा है, ये वजन कम करने से लेकर पेट साफ रखना हो, एनर्जी बढ़ाना सभी में मदद करता है. लोग इसे तरह-तरह से लेते हैं, कोई इसे दही के साथ लेता है तो कोई इसे पानी के साथ, हालांकि अक्सर इस बात को लेकर बहस छिड़ी रहती है कि आखिर दोनों में से क्या ज्यादा फायदेमंद है?

डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चिया सीड्स को दही में मिलाकर खाना ज्यादा फायदेमंद होता है. पानी वाला तरीका भी अच्छा है, लेकिन दही वाला तरीका सेहत के लिए सुपीरियर है.

चिया सीड्स पानी में भिगोकर खाने के फायदे-

पहले ये जान लेते हैं कि आखिर चिया सीड्स को पानी में भिगोकर खाने से क्या फायदे होते हैं-

  • जब हम पानी में चिया सीड्स को खाते हैं तो ये फूलकर जेल जैसे हो जाते हैं, ये शरीर को अच्छे से हाइड्रेट रखते हैं
  • पानी में इसे खाने से ज्यादा फाइबर मिलता है, पेट साफ रहता है, कब्ज दूर होती है
  • पानी में चिया खाने से वजन कम होता है, इससे हम कम कैलोरी लेते हैं, जिससे भूख कम लगती है
  • इसके लिए सुबह खाली पेट एक गिलास पानी के साथ इसे लें, इससे बॉडी डिटॉक्स होती है.
  • ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है

कमियां:

हालांकि सिर्फ पानी में इसे पीने से आपको सिर्फ फाइबर और ओमेगा-3 मिलता है, प्रोटीन, कैल्शियम या अच्छे बैक्टीरिया नहीं मिलते.

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चिया सीड्स दही में मिलाकर खाने के फायदे-

अब जान लेते हैं कि आखिर चिया सीड्स को दही में मिलाकर खाने से क्या फायदे होते हैं-

  • दही में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और प्रोबायोटिक्स (अच्छे बैक्टीरिया) पाए जाते हैं, चिया सीड्स फाइबर (प्रीबायोटिक्स) देते हैं, जब हम दोनों को साथ मिलाकर खाते हैं तो ये पेट के लिए पावरहाउस का काम करते हैं.
  • दही में चिया सीड्स मिलाकर खाने से गट हेल्थ बेहतर होती है, ज्यादा बटरेट और प्रोपियोनेट बनता है, सूजन कम होती है, पाचन मजबूत होता है
  • ओमेगा-3 का बेहतर अवशोषण होता है, दही की चर्बी की वजह से शरीर इन पोषक तत्वों को अच्छे से सोखता है
  • दही में चिया सीड्स खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है, जिससे वजन कंट्रोल होता है और मसल्स मजबूत होती हैं.
  • हड्डियां मजबूत, एनर्जी पूरे दिन, ब्लड शुगर स्टेबल रहता है

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पानी में चिया खाने से सिर्फ फाइबर और पानी मिलता है, लेकिन जब हम इसे दही के साथ खाते हैं तो प्रोटीन, फैट और प्रोबायोटिक्स फाइबर को धीरे-धीरे रिलीज करते हैं, इससे पेट में गैस कम होती है और फायदा ज्यादा मिलता है, यानी दही वाला तरीका सेहत के लिए ज्यादा बेहतर है.

कैसे बनाएं-

इसके लिए 1 चम्मच चिया सीड्स को 1 कटोरी दही में 10-15 मिनट के लिए भिगोएं, ऊपर से कटे फल, शहद या ड्राई फ्रूट्स डालें. नाश्ते या शाम के स्नैक में खाएं.

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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