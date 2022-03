Chronic Kidney Disease: हाल ही में फ्रंटियर्स इन मेडिसिन (Frontiers in Medicine) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित मध्यम या अंतिम चरण के रोगियों में एलोबिक्सिबैट (आईबीएटी का अवरोधक) कब्ज और लिपिड चयापचय (Constipation and Lipid Metabolism) में सुधार ला सकता है. क्रॉनिक किडनी डिजीज एक गंभीर बीमारी होती है, जो व्यक्ति के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है. बता दें कि किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करना होता है और क्रॉनिक किडनी की डिजीज होने पर ब्लड ठीक प्रकार से फिल्टर नहीं हो पाता. जब ये समस्या होती है तो व्यक्ति के शरीर में कई लक्षण नजर आ सकते हैं. आज का हमारा लेख उन्हीं लक्षणों पर है. आज हम आपको इस लेख के माध्यम बताएंगे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज (Chronic Kidney Disease symptoms) होने पर व्यक्ति के शरीर में कौन-कौन से संकेत (Chronic Kidney Disease signs) आ सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…Also Read - Juices For Kidney Stones: किडनी की पथरी होगी दूर, घर पर बनाएं ये जूस

क्रॉनिक किडनी डिजीज होने पर दिखने वाले लक्षण (Symptoms of chronic kidney disease)