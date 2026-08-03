Clove Syndrome Awareness Day: इन 5 लक्षणों से जानिए क्या आपको तो नहीं है क्लोव्स सिंड्रोम? समय रहते कर लें पहचान, न करें नजरअंदाज

CLOVES Syndrome Symptoms: आज आपको बताते हैं कि क्या आपको तो नहीं है क्लोव्स सिंड्रोम? इसके 5 शुरूआती लक्षणों के बारे में बताते हैं.

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(Pic credit-AI)

Clove Syndrome Symptoms: हर साल 3 अगस्त को क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है. इस मेन उद्देश्य लोगों को एक बेहद दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी के बारे में जागरूक करना है. कुछ लोग को जन्म से ही बीमारियां शरीर में लग जाती है, जो उनका साथ सभी नहीं छोड़ती है, उनमें से एक है क्लोव्स सिंड्रोम. यह बीमारी बहुत कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन अगर समय रहते इसके लक्षणों की पहचान और देखभाल न की जाए, तो गंभीर समस्या का रूप भी ले लेती है. आपक बीमारियों से दूर करने के लिए अपनी बुरी आदतों और खान-पान में भी खास बदलाव करने ही चाहिए. कई लोग ऐसे हैं, जिन्होने इस बीमारी का नाम तक नहीं सुना होगा. आइए आपको इस खबर में बताते हैं आखिर ये क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं?

क्या है क्लोव्स सिंड्रोम?

कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इस बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, तो आपको बता दें एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी हैं, जो शरीर के कुछ हिस्सों में असामान्य रूप से टिश्यू, फैट, रक्त वाहिकाओं और हड्डियों की वृद्धि का कारण भी बन जाते हैं. ये इंसान के अदर जन्म से ही मौजूद होता है और यही नहीं इसका सीधा संबंध PIK3CA जीन में होने वाले बदलाव के रूप में माना जाता है. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में में ये बीमारी नहीं फैलती है.

क्लोव्स सिंड्रोम के 5 लक्षण

1. फैटी टिश्यू या गांठ जैसी सूजन

अगर आपको ये पता करना है कि आपको क्लोव्स सिंड्रोम है या नहीं, तो इसका पहला लक्षण फैटी टिश्यू या गांठ जैसी सूजन का बनना होता है. इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

2. हाथ-पैर या रीढ़ की हड्डी में बदलाव

अगर आपके हाथ-पैर या रीढ़ की हड्डी में बदलाव सा नजर आता है, तो ये इसके शुरूआती लक्षण भी हो सकते हैं. इसलिए आपको समय रहते पहचान लेना चाहिए.

3. बड़े जन्मचिह्न या त्वचा में बदलाव

अगर जन्म से ही आपके शरीर में बड़े जन्मचिह्न या त्वचा में बदलाव जैसे- त्वचा पर बड़े धब्बे, रंग में बदलाव या असामान्य त्वचा रहती है, तो ये क्लोव्स सिंड्रोम का संकेत हो सकता है.

4. शरीर के किसी हिस्से का बड़ा

अगर आपके शरीर में किसी भी हिस्से का बड़ा होना नजर आ रहा है, तो आपको इसको बिल्कल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये क्लोव्स सिंड्रोम का संकेत हो सकता है.

5. रक्त वाहिकाओं से जुड़ी समस्याएं

अगर आपके शरीर में हमेशा रक्त वाहिकाओं से जुड़ी समस्याएं रहती हैं और आप इससे काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आपको क्लोव्स सिंड्रोम जैसी समस्या हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.