Hindi Health

Coconut Oil Or Mustard Oil Which Oil Is Best For Baby Massage Best Oil For Baby Massage

नारियल तेल vs सरसों तेल: बेबी मसाज के लिए कौन सा ऑयल ज्यादा बेहतर?

coconut oil VS mustard oil: एक सवाल अक्सर माता पिता पूछते हैं कि बच्चे के लिए के लिए नारियल तेल अच्छा है या सरसों का तेल? ऐसे में आज हम आपको इसका सही जवाब बताएंगे तो चिलए जानते हैं.

हर माता पिता अपने बच्चे को लेकर काफी कंसर्न रहते हैं, ऐसे में इनके मन में बच्चों को लेकर कई तरह के सवाल आते हैं, जिनमें से एक है बच्चे की मालिश के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा है? भारतीय घरों में सदियों से नारियल तेल और सरसों का तेल दोनों ही इस्तेमाल होते आए हैं.

बच्चों की मालिश क्यों जरूरी है?

लेकिन अक्सर इस बात को लेकर बहस होती है कि आखिर दोनों में से कौन ज्यादा बेस्ट है? शिशु की मालिश सिर्फ एक रिवाज नहीं है, बल्कि उसकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, नियमित मालिश से हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वजन बढ़ने में मदद मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, नींद अच्छी आती है, मां-बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है, त्वचा नरम और स्वस्थ रहती है.

हालांकि मालिश का फायदा तभी मिलता है जब बच्चे के लिए सही तेल चुना जाए. नारियल तेल की बात करें तो ये बच्चों की मालिश के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है. खासकर वर्जिन या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल. आजकल ज्यादातर पीडियाट्रिशियनों द्वारा सुझाया जाने वाला तेल है.

इससे बच्चे को कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे ये हल्का होता है, जिससे ये आसानी से त्वचा में अवशोषित हो जाता है, ठंडक देने वाली प्रकृति के कारण गर्मियों में बहुत आरामदायक होता है, लॉरिक एसिड से भरपूर, जो प्राकृतिक रूप से एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल होता है, ये संवेदनशील और नाजुक त्वचा वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. कई रिसर्च बताती हैं कि नारियल तेल से मालिश करने पर शिशु की त्वचा की नमी बनी रहती है और संक्रमण का खतरा कम होता है.

सरसों तेल की बात करें तो इसका इस्तेमाल दादा-नानी के जमाने से होता आ रहा है. सर्दियों में इसे गर्म तासीर वाला तेल माना जाता है, इससे बच्चे के शरीर को गर्माहट मिलती है. सर्दियों में जोड़ों और मांसपेशियों को आराम दे सकता है, हालांकि इससे बच्चे को कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे तीखा और भारी तेल होने के कारण नाजुक शिशु त्वचा में जलन, लालिमा या रैशेज की शिकायत हो सकती है. कुछ अध्ययनों में सरसों के तेल को शिशुओं की त्वचा के लिए हानिकारक बताया गया है.

Add India.com as a Preferred Source

नारियल तेल vs सरसों तेल –

अब जानते हैं कि दोनों में से बच्चे के लिए क्या बेहतर है? एक्सपर्ट्स की मानें तो नारियल तेल बच्चों की मालिश के लिए ज्यादा बेहतर और सुरक्षित होता है.

सही तरीके से मालिश कैसे करें?

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हमेशा कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन नारियल तेल ही चुनें, हालांकि इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, बच्चे की जांघ पर थोड़ा तेल लगाकर 24 घंटे देखें. तेल को हल्का गुनगुना करके ही लगाएं फिर

हल्के हाथों से, प्यार से मालिश करें. अगर बच्चे की त्वचा पर कोई लालिमा, खुजली या रैश दिखे तो तुरंत इस्तेमाल बंद कर दें. मालिश के बाद 30-45 मिनट बाद नहलाएं.

हालांकि हर बच्चे की त्वचा अलग होती है. अगर आपके बच्चे को कोई त्वचा संबंधी परेशानी है जैसे, एक्जिमा, ड्राई स्किन आदि तो अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर सलाह लें. कुछ मामलों में डॉक्टर बादाम तेल या विशेष मॉइस्चराइजर भी सुझा सकते हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें