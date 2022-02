Home Remedies: हमारे रसोई में कई ऐसे मसाले मौजूद हैं, जिनके सेवन से सेहत न केवल स्वस्थ रह सकती है बल्कि कई समस्याओं से दूर भी रह सकते हैं. इन्हीं मसालों में जीरा, सौंफ और अजवाइन (combination of cumin, carom and fennel seeds) यह तीनों भी आते हैं. इन तीनों से बना मिश्रण सेहत से जुड़ी समस्याएं सर्दी जुकाम, गले की खराश आदि को दूर कर सकता है. इस मिश्रण में मौजूद प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पोषक तत्व सेहत के लिए जरूरी पोषक तत्वों से एक है. आयुर्वेदाचार्य से जानते हैं इस मिश्रण से होने से क्या लाभ (cumin, carom and fennel seeds Benefits) हैं. जानते हैं आयुर्वेद संजीवनी हर्बल क्लिनिक शकरपुर, लक्ष्मी नगर के आयुर्वेदाचार्य डॉ, एम मुफिक से…Also Read - Stomach Bloating Home Remedies: पेट लगता है भारी-भारी और फूला हुआ, खाएं ये चीजें, मिलेगा आराम

जीरा, सौंफ और अजवाइन के मिश्रण के फायदे

पेट की समस्या को दूर करने में जीरा, सौंफ और अजवाइन, यह तीनों महत्वपूर्ण मसालों में से एक हैं. बता दें कि यदि व्यक्ति दिन में एक या दो बार इस मिश्रण का सेवन करता है तो न केवल पाचन तंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है बल्कि पेट की कई समस्याएं जैसे गैस की समस्या, कब्ज की समस्या, अपच की समस्या आदि को भी दूर किया जा सकता है. आज के समय में इम्यूनिटी को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है. ऐसे में बता दें कि यदि व्यक्ति इन तीनों के मिश्रण का सेवन करता है तो इम्यूनिटी को बनाया जा सकता है. इम्यूनिटी को बढ़ाने से व्यक्ति कई संक्रमण से भी दूर रह सकता है. सर्दी जुकाम या गले की समस्या से परेशान लोग अपनी दिनचर्या में जीरा, सौंफ, अजवाइन के मिश्रण को जोड़ सकते हैं. बता दें कि इन तीनों के मिश्रण की तासीर गर्म होती है. ऐसे में इनके सेवन से सर्दी-जुकाम की समस्या और गले में खराश की समस्या दूर हो सकती है.

कैसे करें सेवन

व्यक्ति खाली पेट जीरा, अजवाइन और सौंफ के पानी का सेवन कर सकता है. इससे अलग आप चाहें तो अपनी दाल या सब्जी में भी इन मसालों को डालकर सेवन कर सकते हैं. कुछ लोग इन तीनों मिश्रण का सेवन माउथ फ्रेशनर के रूप में भी कर सकते हैं. वहीं जीरा, अजवाइन और सौंफ के पाउडर को बनाकर सुबह खाली पेट एक चम्मच गर्म पानी के साथ लेने से कई समस्या दूर हो सकती हैं.

नोट – किसी भी चीज की अति शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है. ऐसे में जीरा, अजवाइन और सौंफ का सेवन सीमित मात्रा में करें. व्यक्ति अपनी डाइट इस मिश्रण को जोड़ने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूरी लें.