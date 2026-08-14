हर थोड़ी देर में मीठा खाने का करता है मन? कहीं शरीर तो नहीं दे रहा इस बड़ी बीमारी का संकेत

Constant Sugar Cravings Could Be a Sign of Diabetes: अगर आपको दिनभर बार-बार मीठा खाने का मन करता है, तो इसे सिर्फ स्वाद की चाह समझकर नजरअंदाज न करें, ये खराब नींद, तनाव, गलत खानपान या कुछ मामलों में डायबिटीज जैसी समस्या का संकेत भी हो सकता है.

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बार-बार मीठा खाने की इच्छा खराब नींद, तनाव या लंबे समय तक भूखे रहने की वजह से हो सकती है

भोजन में प्रोटीन, फल, सब्जियां और साबुत अनाज की कमी भी मीठे की क्रेविंग बढ़ा सकती है

अगर मीठा खाने की इच्छा के साथ ज्यादा प्यास, बार-बार पेशाब और वजन कम होना जैसे लक्षण हों, तो डॉक्टर से जांच करानी चाहिए

समय पर संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और तनाव कम करके मीठा खाने की आदत को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है

खाना खाने के बाद अक्सर लोगों को कुछ मीठा खाने का मन करता है। इससे मूड भी अच्छा रहता है और शरीर को तुरंत एनर्जी भी मिलती है, यहीं वजह है कि थकान या ज्यादा भूख लगने पर कई लोगों को मीठी चीजें खाने की इच्छा होने लगती है, लेकिन अगर आपको दिन में बार-बार मीठा खाने का मन करता है और बिना मीठा खाए मन नहीं मानता, तो इसे सिर्फ अपनी पसंद समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. बार-बार मीठा खाने की इच्छा के पीछे कई बड़ी वजहें हो सकती हैं. कभी नींद पूरी न होने या ज्यादा तनाव के कारण भी मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है. कुछ लोगों में यह शरीर में शुगर बढ़ने से जुड़ी परेशानी का संकेत भी हो सकता है.

बार-बार मीठा खाने का मन-

अगर आप कई घंटों तक कुछ नहीं खाते हैं, तो शरीर को तुरंत एनर्जी देने वाली चीज खाने का मन करता है, ऐसे समय में मीठी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन मीठा खाने से मिली एनर्जी ज्यादा देर तक नहीं रहती. कुछ समय बाद फिर भूख लग सकती है. ऐसे में बार-बार मिठाई, बिस्कुट, चॉकलेट या मीठे पेय लेने से शरीर में जरूरत से ज्यादा कैलोरी पहुंच सकती है और वजन बढ़ने की परेशानी हो सकती है. इसलिए कोशिश करें कि बहुत लंबे समय तक खाली पेट न रहें और समय पर संतुलित खाना खाएं.

कई बार हम पेट भरने के लिए खाना तो खा लेते हैं, लेकिन खाने में शरीर के लिए जरूरी चीजें कम होती हैं. अगर भोजन में दाल, दूध, दही, अंडे जैसी प्रोटीन वाली चीजें और सब्जियां, फल या साबुत अनाज कम हैं. तो पेट जल्दी खाली लग सकता है. ऐसे में बार-बार कुछ खाने और खासकर मीठा खाने की इच्छा होती है. इसलिए रोज के खाने में दाल, सब्जियां, फल, साबुत अनाज और अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोटीन वाली चीजें जरूर शामिल करें. अगर आप रोज पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, तो इसका असर आपकी खाने की आदत पर भी पड़ सकता है. कम सोने से दिनभर थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, ऐसे समय में शरीर जल्दी एनर्जी देने वाली चीजें मांग सकता है और मीठा सबसे आसान विकल्प लगता है. अगर आपको अक्सर मीठा खाने का मन करता है, तो अपने सोने के समय पर भी ध्यान दें. रोज सही समय पर सोना और पर्याप्त नींद लेना इस आदत को कम करने में मदद कर सकता है.

कुछ देर की खुशी-

काम का दबाव, घर की परेशानी, उदासी या ज्यादा थकान होने पर कई लोगों का मन मीठा खाने का करता है. मीठा खाने के बाद कुछ देर के लिए अच्छा महसूस हो सकता है. यहीं वजह है कि कुछ लोग तनाव होने पर बार-बार मिठाई या चॉकलेट खाने लगते हैं, अगर हर बार तनाव या उदासी में आप मीठा खाते हैं, तो धीरे-धीरे यह आदत बन सकती है. अगर आपको लगातार मीठा खाने की इच्छा होती है और साथ ही बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बार-बार पेशाब आता है, बिना कोशिश वजन कम हो रहा है या हर समय बहुत थकान रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए. ऐसे लक्षण कुछ लोगों में शरीर की शुगर बढ़ने या डायबिटीज से जुड़े हो सकते हैं.

मीठे की इच्छा कम करने के लिए सबसे पहले बहुत देर तक भूखे रहने से बचें. खाने में दाल, सब्जियां, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन वाली चीजें शामिल करें. मीठा खाने का मन करे तो मिठाई या मीठे पेय के बजाय फल खा सकते हैं. साथ ही रोज की नींद पूरी करने और तनाव कम करने की कोशिश करें. (input-आईएएनएस)