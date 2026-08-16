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रोज सुबह 1 चम्मच शहद के साथ खाएं ये खास चीज, इन 5 बीमारियों से मिल सकती है राहत, जरूर करें डाइट में शामिल

Honey and Kalonji Benefits: अगर आप रोजाना अपनी डाइट में 1 चम्मच शहद के साथ कलौंजी को शामिल करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 16, 2026, 12:36 PM IST
रोज सुबह 1 चम्मच शहद के साथ खाएं ये खास चीज, इन 5 बीमारियों से मिल सकती है राहत, जरूर करें डाइट में शामिल

Honey and Kalonji Benefits: सुबह के समय आपको ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए, जो आपकी सेहत को काफी ज्यादा फायदा देते हैं और साथ ही साथ आपको दिनभर एक्टिव रख सकें. बहुत से लोग दिन की शुरुआत किसी हेल्दी ड्रिंक या घरेलू नुस्खे के साथ ही करते हैं जो आपकी हेल्थ को बनाएं रखने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. कलौंजी और शहद कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा बेस्ट साबित होता है. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. शहद का इस्तेमाल लंबे समय से खान-पान के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ कलौंजी भी आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. कलौंजी और शहद किसी बीमारी का इलाज नहीं होता है केवल आपके हेल्थ को सही रखना होता है. नियमित सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए.

शहद और कलौंजी का सेवन करने के फायदे

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1. ब्लड शुगर को मैनेज

अगर आप रोजाना शहद और कलौंजी का सेवन साथ में करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे. ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए भी ये फायदेमंद होता है. डायबिटीज के मरीज अपनी दवाएं छोड़कर कलौंजी और शहद का सेवन शुरू बिल्कुल न करें.

2. मजबूत इम्यूनिटी

आपकी कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए भी रोजाना कलौंजी और शहद का सेवन कर सकते हैं. कलौंजी और शहद दोनों में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में भी मददगार होते हैं.

3. पाचन से जुड़ी परेशानियों में राहत

अगर आपको पाचन से जुड़ी समस्या काफी ज्यादा होती है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कलौंजी और शहद दोनों का सेवन आप साथ में कर सकते हैं. पेट फूलना, भारीपन या अपच जैसी समस्या से राहत मिल सकती है.

4. सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव

कलौंजी और शहद दोनों का सेवन अगर आप साथ में करते हैं, तो सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव करने में भी मददगार हो सकता है. आपको रोजाना इसका सेवन करना ही चाहिए.

5. ब्लड प्रेशर को नियंत्रित

अगर आप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं. सक्रिय कंपाउंड रक्त वाहिकाओं और शरीर के अन्य तंत्रों को ठीक रखने में भी मददगार हो सकता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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