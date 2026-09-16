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रोजाना सुबह उठते ही 1 चम्मच बासी मुंह खा लें ये चीज, हार्मोनल सतुलन के साथ मिलेंगे ये 5 गजब के फायदे

Ghee Amazing Benefits: अगर आप सुबह के समय हेल्दी चीज को खाकर अपने दिन की शुरूआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए घी एकदम बेस्ट साबित होता है.

Written by: Ritika
Updated: September 16, 2026, 8:18 AM IST
रोजाना सुबह उठते ही 1 चम्मच बासी मुंह खा लें ये चीज, हार्मोनल सतुलन के साथ मिलेंगे ये 5 गजब के फायदे

Ghee Amazing Benefits: हर भारतीय रसोई में घी का इस्तेमाल होते हुए आपको दिख जाएगा. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. घी का इस्तेमाल लोग दाल में तड़का लगाने से लेकर रोटी और खिचड़ी तक, घी खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं और इसको डाइट में शामिल करने से आपको गजब के फायदे भी मिल सकते हैं. आजकल सोशल मीडिया पर सुबह खाली पेट एक चम्मच घी खाने का ट्रेंड भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको कई लोग फॉलो भी कर रहे हैं. हार्मोन बैलेंस, पाचन, त्वचा और बालों से जुड़ी कई समस्याओं में फायदा देखने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप रोजाना खाली पेट एक चम्मच घी को खाते हैं, तो आपके हार्मोनल संतुलन को बेहतर बनाने के साथ-साथ आपको और भी कई सारे फायदे इससे मिल सकते हैं. आइए आपको बताते हैं एक चम्मच घी का सेवन करने से आपको क्या-क्या मिल सकता है?

रोजाना बासी मुंह एक चम्मच घी खाने के फायदे

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1. जरूरी विटामिन

रोजाना बासी मुंह एक चम्मच घी का अगर आप सेवन करते हैं, तो आप गजब के फायदे मिल सकते हैं और साथ ही साथ शरीर को विटामिन A, D, E और K जैसे फैट-सॉल्युबल विटामिन की जरूरत को भी ये अच्छे से पूरा करता है.

2. हार्मोनल हेल्थ

बासी मुंह एक चम्मच घी को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो हार्मोनल हेल्थ को बेहतर रखने में मदद मिल सकती हैं. आपको इसको एक बार जरूर अपनी डाइट में शामिल करके देखना. केवल घी खाना शुरू करने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेनी भी जरूरी है.

3. कब्ज की समस्या

अगर आप कब्ज की समस्या को दूर रखना चाहते हैं, तो आपको रोजाना अपनी डाइट में घी को शामिल कर सकते हैं. कम फाइबर, कम पानी पीना, शारीरिक गतिविधि की कमी और कई अन्य कारण कब्ज की वजह भी बन सकता है.

4. पेट को लंबे समय तक भरा महसूस

रोजाना अगर आप घी का सेवन करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं. पेट को लंबे समय तक भरा महसूस रखने के लिए आप घी को अपनी डाइट में शामिल आप कर सकते हैं. आपकी ओवर ऑल हेल्थ के लिए भी बेस्ट है.

5. शरीर को मिलती है एनर्जी

अगर आप अपने शरीर को एनर्जी देना चाहते हैं, तो आपको रोजाना घी का सेवन करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए एकदम बेस्ट माना जाता है. घी कैलोरी से भरपूर होता है, इसलिए इसकी मात्रा का ध्यान रखना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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