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खाना खाने के बाद सीने में होने लगती है तेज जलन? इन 5 चीजों का सेवन करने से मिल सकती है राहत

How To Get Relief From Heartburn Fast: खाना खाने के बाद सीने में काफी तेज जलन होने लगती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. आइए आपको बताते हैं कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं?

Written by: Ritika
Published: August 14, 2026, 7:01 PM IST
खाना खाने के बाद सीने में होने लगती है तेज जलन? इन 5 चीजों का सेवन करने से मिल सकती है राहत

How To Get Relief From Heartburn Fast:  कभी-कभी ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद सीने में जलन, खट्टी डकार या गले तक एसिड की समस्या काफी ज्यादा होने लगती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं.कई बार मसालेदार, तला-भुना या ज्यादा खाना खाने के बाद यह परेशानी लोगों को काफी ज्यादा होने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. पेट में बनने वाला एसिड खाने की नली में पहुंचता है, तो सीने में जलन महसूस हो सकती है, जो काफी ज्यादा खराब भी हो सकती है. कई लोग ऐसे होते हैं, जिनको पेट में गैस की काफी ज्यादा दिक्कत होती ही है, लेकिन फिर भी वो काफी सारी चीजें ऐसी खा लेते हैं, जिससे उनका पेट आग का गोला बन जाता है. उनको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. आइए आज आपको बताते हैं कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं?

सीने की तेज जलन को कैसे करें शांत?

और पढ़ें: चिया सीड्स या सब्जा सीड्स? दोनों में से कौन सेहत के लिए है सबसे बेस्ट, वजन घटाने के लिए क्या है फायदेमंद

1. ओट्स और हल्का फाइबर वाला खाना

अगर आप सीने की जलन से काफी ज्यादा परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप ओट्स और हल्का फाइबर वाला खाना अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसमें बहुत ज्यादा चीनी, चॉकलेट या भारी क्रीम खाने से आपको बचना चाहिए.

2. सौंफ

खाना खाने के बाद अगर सीने में काफी ज्यादा जलन हो रही है, तो आप सौंफ का सेवन कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. कुछ लोगों को इससे खाना खाने के बाद होने वाली भारीपन हो सकता है, इसलिए अच्छे से पता करके ही खाएं.

3. भरपूर पानी

अगर आप अपनी हेल्थ से जुड़ी चीजों से परेशान है या सीने में काफी ज्यादा जलन हो रही है, तो आपको रोजाना भरपूर मात्रा में पानी पी लेना चाहिए. एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीने के बजाय धीरे-धीरे पानी पीना काफी ज्यादा बेहतर साबित होता है.

4. दही

आप अपनी डाइट में दही को भी शामिल कर सकते हैं. अगर आप अपनी डाइट में दही को शामिल करते हैं, तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है. सादा, कम वसा वाला दही पेट के लिए हल्का और अच्छी मानी जाती है.

5. केला

आप अपनी डाइट में केले को भी शामिल कर सकते हैं. ये आपकी डाइट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आपको रोजाना अपनी डाइट में इसको शामिल करना ही चाहिए. इसमें फाइबर होता है और यह पेट को हल्का रखने के लिए फायदेमंद होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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