जरूरत से ज्यादा मीठा खाना आपकी सेहत पर पड़ सकता है भारी, शरीर को घेर सकती हैं ये बीमारियां

Excess Sugar Side Effects: जरूरत से ज्यादा अगर आप मीठा खाते हैं, तो शरीर में कई सारी बीमारियां घेर लेती हैं, आइए आपको बताते हैं.

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(Pic credit-AI)

Excess Sugar Side Effects: आज के समय में हर किसी को मीठा खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. लगभग हर किसी की डाइट का हिस्सा आज के समय में बन चुका है. चाय, कॉफी, मिठाइयां, कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड जूस, बिस्कुट, केक और चॉकलेट जैसी चीजों को भर-भरकर खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. लेकिन आपको बता दें जरूरत से ज्यादा मीठा शरीर को धीरे-धीरे नुकसान करता है. कई लोग यह सोचकर ज्यादा मीठा खा लेते हैं कि इससे केवल वजन बढ़ता है, लेकिन आपको बता दें इससे कई सारी बीमारियां पैदा हो सकता है. लेकिन सच यह है कि जरूरत से ज्यादा चीनी का सेवन करने से कई समस्या पैदा हो सकती है. आइए आपको बताते हैं.

ज्यादा मीठा खाना के नुकसान

1. डायबिटीज का खतरा

अगर आप जरूरत से ज्यादा मीठा खाते हैं, तो आपको डायबिटीज का खतरा काफी ज्यादा हो सकता है. लंबे समय तक ऐसा रहने पर शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है, इसलिए आपको इसका ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए.

2. दिल की बीमारियों का खतरा

अपनी डाइट में जरूरत से ज्यादा मीठा शामिल अगर आप करते हैं, तो ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड्स और सूजन जैसी दिक्कत को काफी ज्यादा बढ़ा देता है. हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज की समस्या अगर आपको है, तो आपको तो मीठे से दूर रहना चाहिए.

3. फैटी लिवर की समस्या

अगर आप 1 दिन में काफी ज्यादा मीठा खा लेते हैं, तो फैटी लिवर की समस्या के आप शिकार हो सकते हैं. लिवर में फैट जमा होने का कारण बन सकते हैं. इसलिए आपको अधिक मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए.

4. दांतों को नुकसान

अगर आप जरूरत से ज्यादा मीठा अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो दांतों को नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है. मुंह में मौजूद बैक्टीरिया चीनी को एसिड में बदल देते हैं फिर दांतों में कैविटी और मसूड़ों की समस्याएं काफी हद तक बढ़ सकती है.

5. त्वचा का उड़ जाएगा निखार

आपको जरूरत से ज्यादा मीठी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना 5. त्वचा का निखार एकदम से उड़ जाएगा. चीनी शरीर में ग्लाइकेशन को बढ़ा देती है. त्वचा की लोच कम होने लग जाती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.