कॉपर vs कांच की बोतल: पानी पीने के लिए कौन सी सबसे बेस्ट?

आपने अक्सर लोगों को कॉपर या कांच की बोतल में पानी पीते देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों में से क्या ज्यादा फायदेमंद है? आइए जानते हैं.

आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो गए हैं. ऐसे में दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि पानी पीने के लिए कॉपर (तांबे) की बोतल बेहतर है या कांच की? आयुर्वेद से लेकर मॉडर्न साइंस तक, दोनों के अपने-अपने फायदे और कुछ सीमाएं भी हैं. आइए जीवन कसारा (डायरेक्टर एंड सीईओ, स्टेरिस हेल्थकेयर) से आसान भाषा से समझते हैं.

कॉपर की बोतल: परंपरा और आयुर्वेद का साथ

आयुर्वेद में तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने की परंपरा बहुत पुरानी है. इसे ताम्र जल कहा जाता है, जब पानी कुछ घंटे तांबे की बोतल में रखा जाता है, तो उसमें तांबे के सूक्ष्म तत्व घुल जाते हैं.

फायदे:

इम्युनिटी मजबूत करने में मदद करता है

पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है

बैक्टीरिया को खत्म करने की क्षमता होती है

शरीर में तांबे की कमी को पूरा करने में सहायक

नुकसान:

ज्यादा मात्रा में तांबा शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है

दिनभर सिर्फ कॉपर बोतल का पानी पीना सही नहीं

बच्चों, गर्भवती महिलाओं और लीवर की समस्या वालों को सावधानी रखनी चाहिए

मिथ (भ्रम):

यह मानना गलत है कि कॉपर बोतल का पानी जितना ज्यादा पिएंगे उतना फायदा होगा. असल में सीमित मात्रा ही सही है.

कांच की बोतल: मॉडर्न और सेफ विकल्प

कांच की बोतल आज के समय में सबसे सुरक्षित मानी जाती है, खासकर रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए

फायदे:

पानी का स्वाद और गुणवत्ता नहीं बदलती

किसी भी तरह का केमिकल पानी में नहीं जाता

साफ करना आसान और हाइजीनिक

हर उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित

नुकसान:

टूटने का खतरा रहता है

बाहर ले जाने में थोड़ा असुविधाजनक

मिथ (भ्रम):

कुछ लोग सोचते हैं कि कांच की बोतल में कोई फायदा नहीं होता, लेकिन असल में इसका सबसे बड़ा फायदा है शुद्ध और न्यूट्रल पानी.

आखिर कौन-सी बोतल है बेस्ट?

अगर आप आयुर्वेदिक फायदे चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट कॉपर बोतल का पानी पी सकते हैं, लेकिन पूरे दिन के लिए कांच की बोतल सबसे सुरक्षित और संतुलित विकल्प है.

सही तरीका क्या है?

कॉपर बोतल में रातभर पानी रखें और सुबह 1 गिलास पिएं

दिनभर के लिए कांच की बोतल का इस्तेमाल करें

कॉपर बोतल को नियमित रूप से नींबू और नमक से साफ करें

निष्कर्ष-

कॉपर और कांच दोनों की अपनी-अपनी जगह है. सेहत के लिए जरूरी है सही जानकारी और संतुलन. सिर्फ ट्रेंड देखकर नहीं, बल्कि अपनी जरूरत और शरीर के हिसाब से बोतल चुनें. सही तरीका अपनाया जाए, तो पानी सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि सेहत भी संवारता है.

