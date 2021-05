Corona Vaccine For Children:देश में कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में वैक्सीन अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, अभीतक तो 18 साल तक की आयुवर्ग के लिए कोरोना के टीके उपलब्ध हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खुशखबरी ये मिल रही है कि जल्द ही 2 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए आने वाले दिन में कोरोना की वैक्सीन मिलने लगेगी. इसके लिए एक एक्सपर्ट समिति ने मंगलवार को 2-18 आयुवर्ग के लिए भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के दूसरे/तीसरे चरण के लिए ट्रायल की सिफारिश की है. Also Read - अब आपको कोरोना वैक्सीन चुनने की है आजादी, क्या चाहिए..कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पूतनिक....

आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुबाबिक यह ट्रायल दिल्ली एवं पटना के एम्स और नागपुर स्थित मेडिट्रिना मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट समेत विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा. अगर ट्रायल सफल रहे तो जल्द ही बच्चों की वैक्सीन भी आ जाएगी.

Bharat Biotech's COVID-19 vaccine Covaxin recommended by expert panel for phase II/III clinical trials on 2 to 18 year-olds: Sources

— Press Trust of India (@PTI_News) May 11, 2021