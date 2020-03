Coronavirus In Young People: कोरोनावायरस से जुड़ी अब तक जितनी भी खबरें आई हैं उसमें कहा जा रहा है कि ये वायरस कम इम्युनिटी वाले लोगों को अपना शिकार बनाता है. पर अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपकी चिंता बढ़ जाएगी.

भारत की तरह अमेरिका में भी कोरोनावायरस के मरीज बढ़ रहे हैं. अमेरिका के न्यूयॉर्क में जिन लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, उनमें 40 प्रतिशत से अधिक के वे लोग हैं, जिनकी उम्र 18 से 44 के बीच में है. यानी ये लोग बुजुर्ग नही हैं. ऐसे में ये बात साफ हो जाती है कि ये वायरस केवल शिकार ढूंढ़ता है, उम्र से इसका कोई खास कनेक्शन नहीं है.

इस बारे में विश्व स्वस्थ्य संगठन यानी WHO पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुका है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेयसस ने युवाओं को कोरोनावायरस को हल्के में ना लेने की हिदायत दी थी.

“Today, I have a message for young people: you are not invincible. This #coronavirus could put you in hospital for weeks, or even kill you.

Even if you don’t get sick, the choices you make about where you go could be the difference between life & death for someone else”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 20, 2020