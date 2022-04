Covid-19 New Variant: दुनिया के कई देशों में कोरोनावायरस (Coronavirus) के मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है. वहीं कोरोनावायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है. डब्ल्यूएचओ (WHO – World Health Organization) द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस नए वेरिएंट का नाम ‘XE’ है जो इससे पहले वेरिएंट यानि Omicron के BA.2 सब-वेरिएंट से अधिक संक्रामक हैं. ‘XE’ के आने से पहले कोविड-19 का सबसे अधिक संक्रामक BA.2 को माना जा रहा था. वहीं अब ‘XE’ वेरिएंट को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है.Also Read - सरकार ने संसद में फिर दोहराया- 'कोरोना संकट के दौरान देश के किसी भी राज्य में ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई जान'

'XE' वेरिएंट ओमिक्रोन के दो संस्करणों BA.1 और BA.2 से मिलकर बना है. ये नया वेरिएंट पहली बार 19 जनवरी को यूके में पाया गया था. जिस तरह कोविड-19 के नए-नए रूप सामने आ रहे हैं. उसी प्रकार व्यक्तियों में अलग-अलग लक्षण भी नजर आ रहे हैं. टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी (Tata Institute for Genetics and Society – TIGS) ने इस नए वेरिएंट को लेकर घबराने या पैनिक ना होने के लिए आग्रह किया है. साथ ही ये भी कहा है कि एक्सपर्ट XE के विकास की निगरानी कर रहे हैं. एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसायटी के निदेशक राकेश मिश्रा ने बताया कि यह नया वेरिएंट जनवरी महीने में आया और अब तक दुनिया भर में 600 मामले सामने आ चुके हैं. कोविड-19 की चौथी लहर पर निदेशक राकेश कुमार ने कहा कि नया वीडियो कितना मजबूत है और कितना इसका कोई संकेत हमारे पास नहीं है. ऐसे में हम यह नहीं कह सकते कि ये नया वेरिएंट कोरोना की नई लहर लेकर आ सकता है या नहीं. उन्होंने सलाह दी है कि अभी भी लोगों को मास्क का प्रयोग करना चाहिए. सभी नियमों का पालन करना चाहिए. कोरोना का टीका समय पर लगवा लेना चाहिए. वही बूस्टर डोज लग रहा हो तो उसे भी लगवाना चाहिए. भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए और किसी से भी मिलने से पहले मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए.