Coronavirus New Symptoms: जहां कुछ देशों में कोरोनावायरस के मामले थमते नजर आ रहे हैं वहीं चीन, फ्रांस सहित कई देशों में नए मामले फिर से बढ़ते नजर आए हैं. इन देशों में बढ़ते मामले लोगों के लिए चिंता का विषय हैं. बता दें कि कोरोना के ओमिक्रोन वैरिएंट का सब वैरिएंट BA.2 चौथी लहर की तरफ इशारा दे रहा है. वहीं अब WHO ने कोरोनावायरस का नया वैरिएंट XE के बारे में बताया है. ये वैरिएंट ओमिक्रॉन के दो संस्करणों – BA.1 और BA.2 से मिलकर बना है. डब्ल्यूएचओ ने अनुमान लगाया है कि ये नया वैरिएंट बीए.2 की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक संक्रामक है.

यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी (UKHSA – UK Health Security Agency's) ने कोरोनावायरस लक्षणों की ऑफिशियल सूची (Symptoms Official List) को अपडेट किया है. इस सूची में 9 नए लक्षण जोड़े गए हैं. बता दें कि कोरोना अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित कर रहा है. कोरोना से जुड़े आम लक्षणों की बात की जाए तो इसमें बुखार, खांसी, थकान, स्वाद या किसी तेज गंध को ना पहचान पाना आदि शामिल हैं. हालांकि एनएचएस (National Health Service- NHS) ने इस बात की चेतावनी दी है कि नए लक्षण सर्दी और फ्लू के लक्षणों से मिलते जुलते हैं. जानते हैं कोरोना के नई लक्षणों के बारे में

कोरोना से जुड़े 9 नए लक्षण