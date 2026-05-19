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Cough More Than 3 Weeks Could Be A Sign Of These Diseases

जिद्दी खांसी नहीं ले रही जाने का नाम? 3 हफ्ते से ज्यादा हो तो इन बीमारियों के हो सकते हैं संकेत

Cough Diseases: अगर आपकी जिद्दी खांसी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इसको हल्के में न लें ये खतरनाक बीमारियों के संकेत भी हो सकते हैं आइए आपको बताते हैं.

Cough Diseases: मौसम बदलने में खांसी काफी ज्यादा आम बात हो गई है और लोग इससे बचने के लिए काफी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जिद्दी खांसी जाने का नाम ही नहीं लेती है. ज्यादातर मामलों में ठीक भी हो जाती है, लेकिन लंबे समय तक रहने वाली खांसी शरीर में छिपी कई गंभीर बीमारियों का संकेत भी होता है, जिसको लोग नजरअंदाज अक्सर कर देते हैं. अगर खांसी के साथ बलगम, सांस फूलना, सीने में दर्द, वजन कम होना या बुखार जैसी समस्याएं भी अगर हो रही है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, वरना कई सारी और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता हैं, लेकिन अगर खांसी लगातार 3 हफ्तों से ज्यादा समय तक बनी हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर सलाह जरूर लेनी चाहिए. आज आपको इस खबर में बताते हैं कि 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो किस-किस बीमारी का ये संकेत हो सकता है. आइए आप भी जान लीजिए.

3 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो कौन-कौन सी बीमारियों का संकेत?

1. अस्थमा

अगर आपकी खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा तक रह गई है और काफी कुछ करने के बाद भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है और आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. सीने में जकड़न महसूस होना अस्थमा की ओर इशारा करता है.

2. टीबी

अगर आप लंबे समय तक रहने वाली खांसी का शिकार हो गए हैं और काफी कुछ करने के बाद भी बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आप टीबी जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. बलगम, खून की छींटें, रात में पसीना आना, कमजोरी और वजन कम ये भी बीमारियों का संकेत हो सकती है.

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3. फेफड़ों का संक्रमण

कुछ लोगों को 3 हफ्ते से ज्यादा तक खांसी रहती है और अधिकतर लोग इसको नजरअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा भूलकर भी नहीं करना है, हो सकता है कि ये फेफड़ों में संक्रमण का कारण भी हो सकते हैं. मरीज को तेज बुखार, कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत भी काफी समय तक रह सकती है.

4. एसिड रिफ्लक्स

3 हफ्ते से ज्यादा तक खांसी अगर आपको रहती है, तो ये एसिड रिफ्लक्स का भी संकेत हो सकते हैं. जिसमें पेट का एसिड वापस गले में आने लगता है और फिर कई समस्याओं से भी आप घिरे रह सकते हैं.

5. फेफड़ों का कैंसर

फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है इसलिए लंबे समय तक की बीमारियों को आपको नजरअंदाज करने के बजाय आपको इसके बारे में डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए. खांसी में खून आता है, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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