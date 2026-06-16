हेल्थ मिनिस्ट्री का बड़ा फैसला, अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगा कफ सिरप

अगर आपको खांसी-जुकाम होने पर सीधे मेडिकल स्टोर से कफ सिरप खरीदने की आदत है, तो अब यह संभव नहीं होगा. स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया नियम लागू करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत कफ सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी हो सकता है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Updated: June 16, 2026, 12:10 PM IST
हेल्थ मिनिस्ट्री का बड़ा फैसला, अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगा कफ सिरप
  • सरकार ने कफ सिरप की OTC बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है
  • नए नियम के तहत बिना डॉक्टर के पर्चे के कफ सिरप नहीं मिल सकेगी
  • यह फैसला बच्चों की सुरक्षा और दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लिया गया है

खांसी-जुकाम की समस्या होने पर हम तुरंत कफ सिरप खरीदने पहुंच जाते हैं, हालांकि अब ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा. खांसी-जुकाम के लिए बाजार से सीधे कफ सिरप खरीदने के दिन अब खत्म हो गए हैं, दरअसल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है, जिसके बाद अब आप डॉक्टर के पर्चे यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन के cough syrup नहीं खरीद पाएंगे.

Q1. क्या है नया नियम?

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दरअसल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने Drugs Rules, 1945 में बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें Schedule K से “Syrup” शब्द हटाने का प्रस्ताव दिया गया है. पहले कुछ कफ सिरप ओवर-द-काउंटर (OTC) यानी बिना पर्चे के बेचे जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. मतलब अब केमिस्ट बिना डॉक्टर के पर्चे के कफ सिरप नहीं दे सकेंगे. इस नए नियम के तरह बिना लाइसेंस या पर्चे के सिरप बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे दवा विक्रेताओं का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. ये बदलाव बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किए गए हैं.

Q2. क्यों लिया गया ये फैसला?

अब आपके दिमाग में ये सवाल घूम रहा होगा कि आखिर ये नियम क्यों लाया गया? दरअसल में पिछले साल 2025 में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से जुड़ी कई बच्चों की मौत की घटनाएं सामने आई थीं, जांच में कुछ सिरप में डाईएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) जैसा जहरीला केमिकल पाया गया, जो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है. ऐसे में इस घटना के मद्देनजर सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को सख्त कदम उठाने पड़े.

Q3.सिरप से बच्चों को कैसे हो सकता है नुकसान?

डॉ. सुमोल रत्न (असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिसिन विभाग, NIIMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल) की मानें तो सिरप में मौजूद कुछ केमिकल्स कभी-कभी बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खांसी-जुकाम अक्सर खुद ठीक हो जाता है ऐसे में ज्यादातर मामलों में दवा की जरूरत नहीं पड़ती. डॉ. सुमोल रत्न का कहना है कि ये फैसला बहुत जरूरी था. खासकर बच्चों के लिए सिरप बिना सुपरविजन के देना जोखिम भरा हो सकता है. सही डोज, उम्र और जरूरत के हिसाब से ही दवा लेनी चाहिए.

Q4. खांसी-जुकाम की परेशानी होने पर अब सबसे पहले क्या करें?

आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब खांसी-जुकाम की समस्या होने पर क्या करेंगे? तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, खांसी-जुकाम हो तो सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लें और जरूरत पड़ते पर पर्चा लिखवाकर दवा लें. 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल न दें, घरेलू उपाय जैसे गुनगुना पानी, शहद (बड़े बच्चों में), भाप लेना आदि आजमाएं. पुराने पर्चे पर भी सिरप न लें. ये कदम लोगों की सेहत को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है. खुद से दवा लेने की आदत छोड़ें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shweta Bajpai

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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