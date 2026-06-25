तेजी से सफेद हो रहे हैं आपके बाल कहीं ये विटिलिगो का संकेत तो नहीं, नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी

Could white hair be a sign of vitiligo: अगर आपके भी बाल तेजी से सफेद हो रहे हैं, तो विटिलिगो का संकेत हो सकता है आइए आपको इसके बारे में अच्छे से बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 25, 2026, 4:28 PM IST
तेजी से सफेद हो रहे हैं आपके बाल कहीं ये विटिलिगो का संकेत तो नहीं, नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी

Could white hair be a sign of vitiligo: आजकल कम उम्र में बालों का सफेद होना काफी ज्यादा आम है और अधिकतर लोग इससे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. कई लोग तो ऐसे हैं, इसको तनाव, खराब लाइफस्टाइल या बढ़ती उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा गलती से भी नहीं करना है. कुछ मामलों में अचानक और तेजी से सफेद होते बाल एक गंभीर त्वचा रोग विटिलिगो यानि सफेद दाग की समस्या हो सकती है. इसको कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है वरना आप कई बड़ी समस्या में भी फंस सकते हैं. अगर आपके बाल रंग एक ही जगह पर काफी ज्यादा सफेंद हो रहे हैं उसके साथ त्वचा का रंग भी बदल रहा है, तो इसको आम समझने की गलती नहीं करनी है. आइए आपको बताते हैं.

तेजी से सफेद बाल क्या हो सकता है विटिलिगो का संकेत?

और पढ़ें: क्यों होती है सफेद दाग की बीमारी विटिलिगो? आइए डॉक्टर से जानते हैं इसे कैसे ठीक किया जा सकता है

आपको बता दें कि हां तेजी से सफेद बालों का संकेत विटिलिगो हो सकता है और आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना ये समस्या पूरे शरीर में बढ़ती ही रहेगी. विटिलिगो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये समस्या कभी भी किसी को भी हो सकती है और यही नहीं साथ ही साथ शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है. कभी-कभी तो ये भी देखने को मिलता है कि सिर, दाढ़ी, भौंहों या पलकों के बाल समय से पहले सफेद होने लग जाते हैं. विटामिन B12,आयरन, तांबा या जिंक जैसे तत्वों की कमी के कारण भी ये समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है.

डॉक्टर से सलाह कब लेनी चाहिए?

विटिलिगो बेहद ही गंभीर समस्या है, जिसको आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, आपको बता दें विशेषज्ञों के अनुसार बाल अचानक सफेद होने लगें, सिर के किसी एक हिस्से में सफेद बालों का ज्यादा होना, त्वचा पर सफेद धब्बे अधिक दिखाई देने, भौंह, दाढ़ी या पलकों के बाल भी सफेद होना, परिवार में विटिलिगो हो. इन सभी चीजे होने पर आपको डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए.

विटिलिगो के और भी लक्षण

विटिलिगो होने पर त्वचा पर सफेद धब्बे दिखने लगेंगे, बालों का समय से पहले सफेद होना, होंठ और मुंह के अंदर रंग बदलना, आंखों के आसपास रंग में बदलाव ये सभी लक्षण आपको नजर आ सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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