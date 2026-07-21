क्या फिर लौट रहा है Covid-19? एक बच्चे समेत कई मरीज अस्पताल में भर्ती, जानें डॉक्टर ने क्या कहा

COVID-19 Cases Rise Again: देश के कई हिस्सों में एक बार फिर कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. कोलकाता में तीन मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि एक 10 साल का बच्चा भी संक्रमित मिला है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/health/covid-19-cases-rise-again-three-patients-hospitalised-in-kolkata-doctors-urge-vigilance-8479866/ Copy

कोलकाता के एक निजी अस्पताल में कोविड-19 के तीन मरीज भर्ती हैं, जिनमें दो ICU में हैं, लेकिन हालत स्थिर है

इससे पहले 10 साल का एक बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव मिलने पर आइसोलेशन ICU में भर्ती किया गया था

डॉक्टरों के मुताबिक, मौजूदा संक्रमण में ज्यादातर मरीजों में हल्के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को ज्यादा खतरा है

आंध्र प्रदेश और पुणे समेत कई राज्यों में भी कोविड-19 के नए मामले सामने आने से सतर्क रहने की सलाह दी गई है

कोविड-19 से संक्रमित तीन मरीजों को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इससे पहले, कोविड से संक्रमित 10 साल के एक लड़के को भर्ती कराना पड़ा था. कोरोना वायरस से संक्रमित अब तक चार लोगों का इलाज जारी है. अस्पताल के डॉ. सुभजीत सेन ने कहा, “अभी हम मौसमी वायरल इन्फेक्शन खासकर इन्फ्लूएंजा और कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देख रहे हैं. फिलहाल, हम एसएआरएस-सीओवी-2 इन्फेक्शन वाले तीन मरीजों का इलाज कर रहे हैं. एक मरीज ठीक हो गया है और उसे डिस्चार्ज किया जा रहा है, जबकि दो मरीजों को ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था, लेकिन इलाज का उन पर अच्छा असर हुआ है और अब उनकी हालत स्थिर है.”

दिख सकते हैं ये लक्षण-

डॉक्टर के अनुसार, कोविड-19 का मौजूदा पैटर्न ओमिक्रॉन लहर जैसा ही है, जिसमें ज्यादातर मरीजों में ऊपरी श्वसन तंत्र से जुड़े हल्के लक्षण जैसे बुखार, गले में खराश, खांसी और शरीर में दर्द दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को गंभीर बीमारी का ज्यादा खतरा रहता है.

डॉक्टर ने कहा, “घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समय पर मेडिकल देखभाल मिलने से ज्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं. हालांकि, लोगों को समझदारी से सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना, हाथों की साफ-सफाई का ध्यान रखना, वायरस फैलने के दौरान गैर-जरूरी भीड़-भाड़ से बचना और लक्षण बिगड़ने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना. अभी डरने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है.”

लड़के की रिपोर्ट आई पॉजिटिव-

बता दें कि 18 जुलाई को कोलकाता के गारिया के रहने वाले 10 साल के एक लड़के को बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों के साथ एक दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. शक होने पर डॉक्टरों ने स्वैब टेस्ट किया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई. लड़के के कोविड-19 से संक्रमित होने का पता चलने के बाद, उसे आईसीयू के आइसोलेशन यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया.

बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. आंध्र प्रदेश में 26 जून से 16 जुलाई के बीच 12 लोग कोविड संक्रमित पाए गए, इसके अलावा, पहले से दूसरी बीमारियों से जूझ रहे 4 मरीजों की मौत हो गई. वहीं, पुणे में भी लगभग तीन साल बाद कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ रहे हैं. पिछले 10 दिनों में नए मरीजों की पहचान की गई है. डॉक्टरों के अनुसार, ज्यादातर मरीजों में हल्के लक्षण हैं, लेकिन सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. (INPUT-आईएएनएस)