Covid-19 In India: देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने चेतावनी दी है कि, कोरोना अब भी हमारे बीच मौजूद है इसलिए हमें सतर्क रहना होगा. पॉल ने कहा कि कोविड -19 अभी भी है, पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ा है. अभी फिर से सभी सावधानियां जरूरी हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाएं. उन्होंने ये भी कहा कि कॉर्बेवैक्स के साथ हेटेरोलॉगस या मिक्स-मैच विकल्प के लिए एहतियाती खुराक के लिए मंजूरी दी गई है.Also Read - Coronavirus Update: Delhi में कोरोना के 1,600 से ज्यादा नए केस और 8 मरीजों की मौत, महाराष्ट्र में दोगुनी हुई रफ्तार

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) ने चेतावनी दी है कि, कोरोना संक्रमण से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है. इससे बचाव के लिए वैक्सीन की प्रिकॉशनरी डोज लेने की जरूरत है. कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ अब कॉर्बेवैक्स वैक्सीन भी बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जा रही है, इसे लगवना जरूरी है. Also Read - Omicron In India: तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट Centaurus, जानिए कितना है खतरनाक

Delhi | Precaution dose necessary. Covid-19 still there, has risen in past few days. All precautions necessary, masks & social distancing crucial. Corbevax vaccine approved for precaution dose for heterologous or mix-match option: Dr VK Paul, Member Health, NITI Aayog pic.twitter.com/3OYNqXW5qo

— ANI (@ANI) August 18, 2022