कोरोना का नया वैरिएंट कितना है खतरनाक? 4 नए मामलों ने बढ़ाई चिंता, जानिए लक्षण और बचाव के 5 तरीके

COVID-19 New Variant: आंध्र प्रदेश में चार कोविड-19 के नए मामले सामने आए, जिसने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 20, 2026, 10:02 AM IST
कोरोना का नया वैरिएंट कितना है खतरनाक? 4 नए मामलों ने बढ़ाई चिंता, जानिए लक्षण और बचाव के 5 तरीके

COVID-19 New Variant: देश में कोरोना वायरल के मामले एक बार फिर बढ़ते नजर आ रहे हैं. इसके सबसे ज्यादा मामले भारत के आंध्र प्रदेश में मिले हैं. आपको बता दें कोरोना के 16 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी हैं और आपको बता दें चार लोगों में ओमिक्रॉन RF.5 वैरिएंट की पहचान की गई है. मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. कडप्पा जिले में सामने आए कोविड-19 मामलों के चार सैंपल टेस्टिंग के लिएपुणे की एक लैब भी भेजे गए थे.

इस नए वैरिएंट ने लोगों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी है, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बस लक्षणों की पहचान कर आपको तुरंत इलाज करवाना है और किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना है. ऐसे में नए वैरिएंट के लक्षणों और बचाव के तरीकों की सही जानकारी होना बेहद ही जरूरी है. आइए आपको बताते हैं.

और पढ़ें: COVID-19: नए वैरिएंट ने बढ़ाई चिंता, भारत में भी मामले दर्ज, बरतें सावधानी

क्या है ओमिक्रॉन RF.5 वैरिएंट?

अगर आप ये जानना चाहते हैं, कि आखिर क्या है ये ओमिक्रॉन RF.5 वैरिएंट? तो आपको बता दें RF.5, ओमिक्रॉन परिवार का एक नया सब-वैरिएंट है. अब इसको लेकर कई स्वास्थ्य एजेंसियां इसक पर लगातार अध्ययन कर रही है और बचाव के तरीकों को बता रही हैं.

ओमिक्रॉन RF.5 वैरिएंट के लक्षण

अगर आपको इसके लक्षण बताएं, तो गले में खराश या दर्द, बुखार और ठंड लगना, सूखी या हल्की खांसी, नाक बहना या बंद होना, सिरदर्द, शरीर और मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और थकान, स्वाद या गंध महसूस करने में बदलाव इन सभी लक्षणों को आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना है.

ओमिक्रॉन RF.5 वैरिएंट से बचाव

1. भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें
2. हाथों की साफ-सफाई रखें.
3. टीकाकरण और डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
4. इम्यूनिटी मजबूत रखें
5. बीमार होने पर दूरी बनाए रखें.

किन लोगों में संक्रमण का जोखिम अधिक?

कुछ लोगों में इस संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है जैसे- 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, छोटे बच्चे, डायबिटीज, हृदय रोग, अस्थमा या फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोग, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग. इसलिए आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है.

कोरोना का नया वैरिएंट कितना है खतरनाक? 4 नए मामलों ने बढ़ाई चिंता, जानिए लक्षण और बचाव के 5 तरीके
यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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