Covid-19, Omicron in India: भारत में पिछले एक सप्ताह से कोरोना वायरस महामारी (Covid-19 Pandemic in India) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. आज बुधवार को प्रतिदिन का आंकड़ा बढ़कर 60 हजार के करीब जा पहुंचा. कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron in India) के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं. हालांकि इस बीच दिल्ली में वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अशीष खट्टर (Doctor Ashish Khattar) ने कोरोना संक्रमण पर अहम जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि मौजूदा परिदृश्य में कोरोना मरीजों के लिए आईसीयू बेड की जरुरत नहीं है. इस बार संक्रमण के लक्षण बहुत मामूली हैं और चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है.

कोविड-19 मरीजों को आईसीयू की जरुरत नहीं

न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस मामले पर बात करते हुए उनका एक वीडियो भी जारी किया है. इसमें उनसे पूछा कि क्या कोरोना संक्रमित मरीजों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा रहा है? डॉक्टर खट्टर ने कहा कि अभी तक ऐसा नहीं है. उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया है जिसमें कोविड-19 मरीज को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है. उन्होंने कहा- 'अभी हमारे हॉस्पिटल में कोविड-19 के करीब 12 मरीज हैं और सभी स्थिर हैं. इनमें से कोई भी मरीज आईसीयू में नहीं है.'

फिर भी सावधानी बरतने की जरुरत

एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि मौजूदा परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि कोविड-19 मरीजों को आईसीयू में भर्ती करने की जरुरत नहीं पड़ रही है. हालांकि उन्होंने अपील की ये एक वायरल इंफेक्शन हैं और इससे सावधानी बरतने की जरुरत है. मगर उन्होंने ये भी कहा कि ये बता पाना मुश्किल हैं म्यूटेशन दोबारा कब बढ़ने लगेगा और बीमारी कब गंभीर रूप धारण कर लेगी.

डॉक्टर आशीष खट्टर ने कहा कि लोगों को फिर भी चौकस रहने की जरुरत है. चाहे फिर संक्रमण के लक्षण बहुत मामूली हों या फिर बहुत अधिक हों. नागरिक संक्रमण से बचने के लिए जरुरी सावधानी बरतें. कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जो सावधानी बरतीं गईं, इस बार भी ऐसी सावधानी बरतने की जरुरत है.

देश में आज कोविड-19 के 58,097 नए केस मिले

उल्लेखनीय है कि आज बुधवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में देश के भीतर 58,097 नए मामलों की पुष्टि हुई है और इतने ही समय में 534 लोगों की मौत हो गई. पिछले एक दिन में संक्रमण से 15,389 मरीज ठीक भी हुए हैं. नए मामलों के साथ अब पॉजिटिविटी रेट 4.18 फीसदी पर पहुंच गया है. 100 मरीजों की जांच में मिले कुल संक्रमितों की संख्या को पॉजिटिविटी रेट माना जाता है. इसी के साथ ओमिक्रॉन मामलों की संख्या बढ़कर 2,135 हो गई है. नए मामलों के साथ देश मेंअब कोरोना के 2,14,004 एक्टिव मामले हैं.