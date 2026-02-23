By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
साइकलिंग या रनिंग वजन घटाने के लिए क्या ज्यादा फायदेमंद?
शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना बेहद जरूर माना जाता है, ऐसे में कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं तो कुछ रनिंग को चुनते हैं, लेकिन दोनों में से क्या ज्यादा फायदेमंद है क्या आपको पता है? आइए जानते हैं.
Cycling VS running: आजकल बढ़ता वजन हर तीसरे व्यक्ति के लिए मुसीबत बन गया है. इसके कारण हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं साथ ही साथ ये अपने संग कई बड़ी बीमारियों का खतरा भी लेकर आता है. ऐसे में हेल्दी और फिट रहने के लिए हम एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं. कार्डियो एक्सरसाइज सेहत के लिए बहुत जरूरी है, ये दिल को मजबूत रखती है, वजन कंट्रोल करती है, तनाव कम करती है और एनर्जी बढ़ाती है, इसके लिए अक्सर लोग या तो साइकिलिंग (साइकिल चलाना) को चुनते हैं या फिर रनिंग (दौड़ना) को. हालांकि अक्सर इस बात को लेकर बहस छिड़ी रहती है कि दोनों में से क्या ज्यादा फायदेमंद है? साइकिलिंग (साइकिल चलाना) और रनिंग (दौड़ना)?
वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनमें से कौन सा बेहतर है? इसका जवाब ये है कि ये आपकी जरूरत, बॉडी और गोल पर निर्भर करता है. दिल की सेहत के लिए दोनों ही बराबर अच्छे माने जाते हैं. एक्सरसाइज दिल को बहुत फायदा पहुंचाती हैं. ये हार्ट को मजबूत बनाती हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं और दिल की बीमारियों का खतरा कम करती हैं.
जब हम रनिंग करते हैं तो हार्ट रेट जल्दी ऊपर जाता है, जबकि साइकिलिंग को हम लंबे समय तक कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कार्डियो हेल्थ के लिए दोनों लगभग बराबर अच्छे हैं. किसी एक को बेस्ट नहीं कह सकते हैं.
अब सवाल उठता है कि कैलोरी बर्न करने और वजन घटाने में क्या ज्यादा बढ़िया है?
एक्सपर्ट्स की मानें तो जब हम रनिंग करते हैं तो ज्यादा कैलोरी बर्न होती है क्योंकि इसमें पूरा शरीर काम करता है और इंपैक्ट ज्यादा होता है. 30 मिनट मॉडरेट रनिंग से 300-400 कैलोरी बर्न हो सकती हैं, वहीं 30 मिनट नॉर्मल साइकिलिंग से 250-350 कैलोरी.
अगर आप कम समय में ज्यादा कैलोरी बर्न करके वजन घटाना चाहते हैं तो रनिंग बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन साइकिलिंग में जोड़ों पर कम दबाव पड़ता है, इसलिए आप ज्यादा देर तक कर सकते हैं और कुल मिलाकर उतनी ही या ज्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हैं. वजन घटाने के लिए दोनों अच्छे हैं, लेकिन रनिंग थोड़ी ज्यादा तेज काम करती है. हालांकि साइकिलिंग में जोड़ों और इंजरी का खतरा ज्यादा है.
रनिंग हाई-इंपैक्ट है, इसमें हर कदम पर घुटने, एड़ियां, कूल्हे और पीठ पर जोर पड़ता है. लंबे समय में घुटनों में दर्द, शिन स्प्लिंट या स्ट्रेस फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है
साइकिलिंग लो-इंपैक्ट है– इससे जोड़ों पर बहुत कम दबाव पड़ता है, ये घुटनों की समस्या वाले लोगों, बुजुर्गों या इंजरी से रिकवर कर रहे लोगों के लिए बेस्ट है
अगर आपको जोड़ों की दिक्कत है या लंबे सेफ और इफेक्टिव एक्सरसाइज करने का सोच रहे हैं तो साइकिलिंग ज्यादा अच्छा ऑप्शन है.
मसल्स और बॉडी शेप पर असर-
रनिंग: पैरों की मसल्स (खासकर काफ, हैमस्ट्रिंग) मजबूत करती है और हड्डियां भी मजबूत बनाता है. ये वेट-बेयरिंग एक्सरसाइज है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव में अच्छी है
साइकिलिंग: नीचे के हिस्से की मसल्स (क्वाड्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग) मजबूत करती है, ये मसल्स बिल्ड करने में बेहतर है और बॉडी को टोन करती है
दोनों से मसल्स मजबूत होती हैं, लेकिन रनिंग हड्डियों के लिए ज्यादा अच्छी है.
क्या चुनें? जरूरत की हिसाब से चुनें-
- अगर आप कम समय में हार्ड वर्कआउट करना चाहते हैं तो रनिंग बेहतर
- अगर जोड़ों को सेफ रखने के साथ लंबी एक्सरसाइज या बाहर घूमना चाहते हैं तो साइकिलिंग बेस्ट है
- अगर शुरुआत कर रहे हैं या इंजरी है तो साइकिलिंग से शुरू करें
- अगर दोनों करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है, दोनों मिलाकर करें