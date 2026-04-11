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Dark Circles Are Forming Behind The Neck Understand That This Part Of The Body Is Starting To Deteriorate

गर्दन के पीछे दिख रहे हैं काले-काले घेरे? हो जाएं सावधान! नॉर्मल नहीं हो सकता है इस बड़ी बीमारी का इशारा

हम हमेशा गर्दन के पीछे कालेपन को नॉर्मल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है आइए जानते हैं कैसे.

Dark Patches Neck: गर्दन के पीछे काले-काले घेरे या कालापन दिखना अक्सर लोग एक साधारण स्किन प्रॉब्लम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि यह केवल गंदगी या धूप का असर नहीं होता, बल्कि कई बार यह शरीर के अंदर चल रही किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. खासकर अगर यह कालापन धीरे-धीरे बढ़ रहा है और साफ करने पर भी नहीं जा रहा, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए. आइए डॉ. सुमोल रत्ना (सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) से जानते हैं कि इसके पीछे के कारण क्या हैं?

डॉ. सुमोल ने बताया इसके सबसे आम कारण की बात करें तो यह समस्या अक्सर Acanthosis Nigricans नाम की कंडीशन से जुड़ी होती है, इसमें त्वचा मोटी, काली और थोड़ी खुरदुरी या velvety हो जाती है. यह आमतौर पर गर्दन के पीछे,अंडरआर्म्स और शरीर के फोल्डस में दिखाई देती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर हो रही गड़बड़ी का लक्षण है.

इंसुलिन रेजिस्टेंस एक कारण-

मेडिकल रूप से देखें तो यह कालापन अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है, इसका मतलब है कि शरीर में इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है. ऐसे में शरीर ज्यादा इंसुलिन बनाता है और यही ज्यादा बढ़ा इंसुलिन स्किन की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिससे त्वचा का रंग गहरा होने लगता है. यह प्रक्रिया धीरे-धीरे होती है और शुरू में लोग इसे नोटिस नहीं करते.

Diabetes का संकेत-

कई मामलों में यह स्थिति Type 2 Diabetes का शुरुआती संकेत भी हो सकती है. खासकर अगर किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा है, पेट के आसपास चर्बी जमा है, या परिवार में डायबिटीज का इतिहास है, तो गर्दन का यह कालापन एक चेतावनी हो सकता है कि शरीर में शुगर का स्तर इंबैलेंस हो रहा है, इसलिए इसे केवल स्किन इश्यू समझकर नजरअंदाज करना गलत हो सकता है.

यह समस्या जो लोग ओवरवेट या मोटे हैं या जो ज्यादा मीठा, प्रोसेस्ड या जंक फूड खाते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी कम है या जिनके परिवार में डायबिटीज या हार्मोनल समस्याएं हैं, उनमें यह कालापन ज्यादा देखने को मिलता है. महिलाओं में PCOS जैसी हार्मोनल कंडीशन में भी यह लक्षण आम है.

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लोग मानते हैं कि यह सिर्फ गंदगी के कारण होता है और इसे बार-बार रगड़कर या स्क्रब करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर आप साफ-सफाई के बावजूद यह कालापन नहीं हटा पा रहे हैं, तो यह संकेत है कि समस्या स्किन के बाहर नहीं, बल्कि शरीर के अंदर है, ज्यादा रगड़ने से स्किन में जलन और नुकसान भी हो सकता है. इसके साथ कुछ और लक्षण भी दिख सकते हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे, त्वचा का मोटा और मखमली हो जाना, बगल या जांघों में भी कालापन दिखना, अचानक वजन बढ़ना, जल्दी थकान होना, बार-बार प्यास लगना या पेशाब आना. ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि शरीर में मेटाबोलिक गड़बड़ी हो रही है.

जांच कराना जरूरी-

ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेकर कुछ जरूरी जांच कराना जरूरी होता है, जैसे ब्लड शुगर (fasting और HbA1c), इंसुलिन लेवल, लिपिड प्रोफाइल और थायरॉइड टेस्ट. इन जांचों से यह पता चलता है कि शरीर के अंदर क्या समस्या चल रही है और किस दिशा में इलाज की जरूरत है.

सिर्फ दवाइयां काफी नहीं-

इलाज की बात करें तो यह समझना जरूरी है कि सिर्फ क्रीम लगाने से यह समस्या पूरी तरह ठीक नहीं होती. असली इलाज है शरीर के अंदर की गड़बड़ी को ठीक करना अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो सही डाइट, नियमित एक्सरसाइज और वजन कम करने से इसमें काफी सुधार हो सकता है. डॉक्टर जरूरत पड़ने पर दवाइयां भी दे सकते हैं, जबकि स्किन के लिए दी जाने वाली क्रीम सिर्फ सपोर्टिव हैं. लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव इस समस्या को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं, रोजाना 30-40 मिनट वॉक या एक्सरसाइज करना, मीठा और जंक फूड कम करना, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर डाइट लेना और वजन को संतुलित रखना बेहद जरूरी है. साथ ही, बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी क्रीम या घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

गर्दन के पीछे काले घेरे केवल एक ब्यूटी प्रॉब्लम नहीं हैं, बल्कि यह शरीर का एक वार्निंग साइन हो सकते हैं, खासकर Acanthosis Nigricans के मामलों में यह संकेत देता है कि शरीर के अंदर मेटाबोलिक बदलाव शुरू हो चुके हैं. समय रहते सही जांच और लाइफस्टाइल सुधार के जरिए न सिर्फ इस कालापन को कम किया जा सकता है, बल्कि भविष्य में होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे Type 2 Diabetes से भी बचा जा सकता है. इसलिए इसे नज़रअंदाज न करें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें.

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