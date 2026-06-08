Explainer: आंखों के नीचे काले घेरे ये सिर्फ नींद की कमी से या हैं किसी बीमारी का संकेत? डॉक्टर से जानिए इसके पीछे का सच

Eyes Dark Circles Lack Of Sleep Or An Illness: आंखों के नीचे काले घेरे आजकल की एक बड़ी समस्या बन गई है, लेकिन आज आपको इस खबर में बताते हैं कि ये नींद की कमी के कारण होते हैं या फिर इसके पीछे कोई बीमारी छिपी होती है?

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(pic credit- AI)

नींद की कमी की वजह से आंखों के नीचे काले घेरे की समस्या अधिक बढ़ती है.

शरीर में आयरन की कमी होने से डार्क सर्कल्स साफ दिखाई देते हैं.

बढ़ती उम्र से भी है डार्क सर्कल्स का संबंध.

डार्क सर्कल्स कम करने के लिए घरेलू उपायों का सहारा आप ले सकते हैं.

Eyes Dark Circles Lack Of Sleep Or An Illness: आजकल तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है, कि इसका असर हमारी हेल्थ और नींद पर काफी ज्यादा पड़ता है. अगर नींद ठीक से पूरी नहीं होती है, तो मेंटल हेल्थ तो खराब होती ही है साथ में आंखों के नीचे काले घेरे की समस्या भी हो जाती है, जो आजकल के समय में बेहद ही आम बात हो गई है. अक्सर लोग ये समझ बैठते हैं कि ये ज्यादा फोन देखने या फिर यह सिर्फ नींद की कमी की वजह से होते हैं, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? काले घेरे खूबसूरती को छीन लेते हैं और हमारा चेहरे काफी ज्यादा खराब और डल नजर आता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स की वजह केवल नींद की कमी ही हो सकती है या फिर कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, जिससे हम सभी अंजान रहते हैं. डॉक्टर का मानना है कि डार्क सर्कल्स के पीछे कई कारण हो सकते हैं और कुछ मामलों में यह सिर्फ गलत लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्या होती है और कुछ में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है. अक्सर लोग इसके पीछे की वजह नहीं समझ पाते हैं और बीमारियां उनको घेर लेती हैं. आइए आपको डॉक्टर से हुई बातचीत के दौरान इससे जुड़ी कुछ बातों को बताते हैं.

आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स की वजह नींद है?

डॉ. उमाशंकर शर्मा बताते हैं डार्क सर्कल्स से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं, जिनको सभी को जानना बेहद ही जरूरी होता है. कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कि ये केवल नींद की कमी के कारण होता है. पर्याप्त नींद न लेने से आंखों के आसपास की त्वचा फीकी और बेजान सी नजर आने लगती है. आंखों के नीचे का हिस्सा इतना ज्यादा साफ नजर आता है कि काले घेरे दिखाई देते हैं. ये नींद की कमी का भी कारण होता है लेकिन जरूरी नहीं की हर समस्या की वजह एक ही हो.

नींद के अलावा डार्क सर्कल्स की और क्या वजह?

नींद की कमी तो डार्क सर्कल्स का कारण होती ही है, लेकिन और भी कुछ वजह है, जिस कारण डार्क सर्कल्स आंखों के नीचे बढ़ते ही रहते हैं आइए आप भी जान लीजिए.

1. आयरन की कमी

डार्क सर्कल्स की समस्या केवल नींद की कमी ही नहीं बल्कि आयरन की कमी के कारण भी हो सकती है. अगर आपके शरीर में आयरन की कमी होती है, तो शरीर के ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से आंखों के नीचे काले घेरे होने लगते हैं.

2. कोलेजन कम

जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इसके साथ-साथ कई दिक्कतें शरीर में होना शुरू हो जाती है. उम्र बढ़ने के साथ त्वचा पतली भी नजर आने लगती है और साथ ही कोलेजन की मात्रा भी कम होने लगती है, तो जाहिर सी बात है डार्क सर्कल्स की समस्या भी इसी कारणों की वजह से आती है.

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3. डिहाइड्रेशन

कुछ लोग पानी पीना काफी ज्यादा कम कर देते हैं, जिसकी वजह से शरीर में काफी सारी दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती है. पर्याप्त पानी न पीने पर त्वचा अपनी चमक धीरे-धीरे खोती रहती है और आंखों के नीचे में इसका बुरा असर देखने को मिलता है. आंखों के नीचे की त्वचा धंसी हुई नजर आती है और साथ ही काले घेरे भी साफ दिखते हैं.

4. तनाव और स्क्रीन टाइम

तनाव आपकी हेल्थ और स्किन पर काफी बुरा असर डालती है. लंबे समय तक मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन देखने से भी आपकी आंखों पर इसका असर पड़ता है. स्क्रीन के इस्तेमाल और तनाव की वजह ये दोनों भी डार्क सर्कल्स की समस्या का कारण हो सकते हैं.

5. एलर्जी

अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है या बार-बार आंखें रगड़ते हैं, जिससे त्वचा में सूजन और पिग्मेंटेशन की भी समस्या काफी हद तक बढ़ने लग जाती है.

क्या डार्क सर्कल्स किसी बीमारी का हो सकते हैं संकेत?

डॉ. उमाशंकर शर्मा बताते हैं डार्क सर्कल्स कोई गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता है बल्कि ये छोटी-छोटी समस्याएं होती है, जिसकी वजह से ये होता है. थकान, कमजोरी, चक्कर आना, वजन घटना यही वजह है कि डार्क सर्कल्स होने शुरू हो जाते हैं. एनीमिया, थायरॉइड डिसऑर्डर, एलर्जी भी कई मामलों में देखा जा सकता है. अगर आपको ये अधिक मात्रा में हो रही है, तो देरी न करते हुए समय रहते डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेना बेहद ही जरूरी होता है.

डार्क सर्कल्स कम करने के उपाय

अगर आप डार्क सर्कल्स से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कुछ चीजें हैं, जिनको आपको अपनाना चाहिए, जैसे हर दिन आपको 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना जरूरी है, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए, मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग कम से कम मात्रा में आपको करना है, आंखों पर ठंडी सिकाई आपको लगातार करते रहना चाहिए. सनस्क्रीन और सनग्लासेस का इस्तेमाल भी आपको कम से कम ही करना चाहिए, वरना पिग्मेंटेशन की समस्या अधिक बढ़ सकती है.

डॉक्टर के कब जाना चाहिए?

हर छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी समस्या में आपको डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी बेहद ही जरूरी है. आपको खुद से डॉक्टर बनकर कुछ भी नहीं अपनाना है. अगर डार्क सर्कल्स अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएं,तो डॉक्टर से जांच करवानी बेहद ही जरूरी है. ताकि समय रहते चीजों को पता चल पाए.

Q1. आंखों के नीचे काले घेरे होने की क्या है वजह?

आंखों के नीचे काले घेरे होने के कई सारे कारण होते हैं. गलत लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याओं के कारण भी होती है और कुछ में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से भी होता है.

Q2. क्या डार्क सर्कल्स सिर्फ नींद की कमी से होते हैं?

डार्क सर्कल्स की वजह केवल नींद की कमी ही नहीं होती है इसके पीछे कई सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी शामिल होती हैं.

Q3. क्या डार्क सर्कल्स किसी बीमारी का संकेत हो सकते हैं?

डॉक्टर का कहना है कि एनीमिया, थायरॉइड डिसऑर्डर, एलर्जी की वजह से डार्क सर्कल्स जैसी समस्या देखने को मिल सकती है.

Q4. बढ़ती उम्र का डार्क सर्कल्स से कोई संबंध है?

इस सवाल का जवाब है कि हां, कोलेजन की मात्रा बढ़ती उम्र के साथ-साथ कम होने लगती है, जिस वजह से डार्क सर्कल्स की समस्या भी होने लगती है.