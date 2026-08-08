इन 5 विटामिन्स की कमी के कारण हो सकता है डिप्रेशन और एंग्जायटी का खतरा, तुरंत करें पहचान

Vitamin Deficiency: डिप्रेशन और एंग्जायटी होने के पीछे हो सकता है इन विटामिन्स की कमी का खतरा. आपको बिल्कुल भी नहीं करना नजरअंदाज.

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(Pic credit-pexel)

Vitamin Deficiency: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण लोगों में डिप्रेशन और एंग्जायटी का खतरा काफी ज्यादा बढ़ने लगा है, जिस वजह से काफी सारी दिक्कतें होने शुरू हो गई है. डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसी मानसिक समस्याएं भी तेजी से बढ़ती जा रही है. अधिकतर लोग इसको आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. केवल तनाव, काम के दबाव या पारिवारिक समस्याओं से इसको जोड़कर देखने की वजह से ना देखें, तो आपको पोषक तत्वों की कमी का संकेत भी ये हो सकता है. कई बार शरीर में जरूरी विटामिन्स की कमी काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिस वजह से डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसी समस्याएं काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है. अगर आप भी जानना चाहते हैं, तो आखिर कौन-कौन सी कमी हो सकती है, तो आइए आपको बताते हैं.

डिप्रेशन और एंग्जायटी होने पर कौन से विटामिन का खतरा हो सकता है?

1. विटामिन B12 की कमी

डिप्रेशन और एंग्जायटी आजकल लोगों को काफी ज्यादा होने लगी है. विटामिन B12 दिमाग और नर्वस सिस्टम को सही तरीके से नहीं रखती है, जिस कारण आपको विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकता है, इसलिए आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

2. विटामिन D की कमी

विटामिन D की कमी के कारण आपको डिप्रेशन काफी ज्यादा हो सकता है, इसलिए आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह केवल हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी होता है, नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

3. विटामिन B6 की कमी

अगर आप अपने शरीर में काफी ज्यादा लो महसूस कर रहे हैं, तो आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योकि ये विटामिन B6 की कमी का संकेत भी हो सकता है. अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं, इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना आप और भी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं.

4. विटामिन B9 की कमी

आपको अपने शरीर में विटामिन B9 की कमी भी काफी ज्यादा हो सकती है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना विटामिन B9 की कमी हो सकती है. कुछ लोगों में डिप्रेशन का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है.

5. विटामिन सी की कमी

शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण भी डिप्रेशन का खतरा भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए आपको इसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.