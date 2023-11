Hindi Health

Air Pollution: 5 साल से छोटे बच्चे एयर पॉल्यूशन से ज्यादा असुरक्षित क्यों? क्या करें DELHI-NCR के पेरेंट्स?

गैस चेंबर बन चुके दिल्ली-एनसीआर में एयर पॉल्यूशन वैसे तो सभी लोगों की हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है. खांसी से लेकर गले में खराश, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ इत्यादि कई समस्याएं सभी लोगों में देखी जा रही हैं. फिर भी एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा बच्चों की जान के लिए खतरा बना हुआ है. छोटे-छोटे बच्चे वायु प्रदूषण की चपेट में सबसे अधिक आ रहे हैं.

How air pollution is affecting your kid: दिल्ली- एनसीआर खतरनाक तरीके से वायु प्रदूषण की चपेट में है. दिन-प्रतिदिन AQI बढ़ता जा रहा है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों की सांसों के लिए दिल्ली-एनसीआर गैस चेंबर बनता जा रहा है. चारों तरफ धुंध की तरह फैली हुई जहरीली हवा बच्चों और बुजुर्गों को बीमार बना रही है. एम्स की स्टडी भी यह कह चुकी है कि वायु प्रदूषण गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बेहद खतरनाक है. ज्यादा प्रदूषित इलाकों में रह रही माओं से पैदा होने वाले नवजात बच्चों के फेफड़े सिकुड़ने का खतरा है. एयर पॉल्यूशन का डर सबसे ज्यादा छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर बना हुआ है, क्योंकि छोटे बच्चे बेहद संवेदनशील होते हैं और जहरीली हवा की चपेट में जल्दी आते हैं. खासकर 0 से 5 साल के बच्चों को वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है और उन्हें खतरा औरों के मुकाबले अधिक है.

छोटे बच्चे एयर पॉल्यूशन को लेकर अधिक असुरक्षित क्यों?

WHO का भी कहना है कि वायु प्रदूषण सबसे अधिक छोटे बच्चों को अपनी चपेट में लेता है. इसकी वजह है कि वयस्कों की तुलना में छोटे बच्चे अधिक तेजी से सांस लेते हैं और अधिक प्रदूषण को अवशोषित करते हैं. इसके साथ ही छोटे बच्चे बाहर ज्यादा खेलते हैं और प्रदूषण से बचाव भी कम करते हैं. WHO की रिपोर्ट कहती है कि वायु प्रदूषण हमारे बच्चों के दिमाग को कमजोर कर रहा है. दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा में 2.5 नैनोपार्टिकल हैं जो छोटे बच्चों के फेफड़ों तक पहुंचकर उनको बीमार बना रही है. ये जहरीली कण बच्चों के फेफड़ों में गहराई तक पहुंच रहे हैं और उनको क्षतिग्रस्त कर रहे हैं.

क्या करें DELHI- NCR के पेरेंट्स?

पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को बाहर न निकलने दें. अगर बच्चे थोड़ी देर के लिए बाहर घूम भी रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं. घरों में एयर प्यूरीफायर लगाएं ताकि छोटे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रह सके. अपने घर के इनडोर प्रदूषण को कम करें और घर में सिगरेट न पिएं. घरों में मोमबत्तियां न जलाएं और सीमित मात्रा में धूप जलाएं. घरों की खिड़कियां और दरवाजे को बंद रखें और घरों के आसपास पानी का छिड़काव करवा लें.

