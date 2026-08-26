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क्या वाकई डेंगू में तेजी से प्लेटलेट्स बढ़ाते हैं पपीते के पत्ते? डॉक्टर से जानिए पूरा सच

Dengue Treatment: डेंगू में प्लेटलेट्स कम होने पर अक्सर पपीते के पत्तों का जूस पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन क्या यह वाकई प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ाता है और क्या इसे डेंगू का इलाज माना जा सकता है?

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 26, 2026, 9:28 AM IST
क्या वाकई डेंगू में तेजी से प्लेटलेट्स बढ़ाते हैं पपीते के पत्ते? डॉक्टर से जानिए पूरा सच
  • डेंगू में पपीते के पत्तों के एक्सट्रैक्ट पर हुई कुछ रिसर्च में प्लेटलेट्स बढ़ने के संकेत मिले हैं
  • हालांकि, इन अध्ययनों के सबूत इतने मजबूत नहीं हैं कि इसे डेंगू का पक्का इलाज माना जाए
  • घर पर बनाए गए पपीते के पत्तों के जूस और स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट में भी काफी अंतर होता है
  • डेंगू में सिर्फ प्लेटलेट्स नहीं, बल्कि मरीज की पूरी स्थिति और खतरे के संकेतों पर नजर रखना बेहद जरूरी है

बारिश का मौसम भले ही हर किसी को अच्छा लगता हो, लेकिन ये अपने संग कई तरह की परेशानियों को लेकर आता है, जिनमें से एक है डेंगू की समस्या. ये एक बेहद खतरनाक बीमारी है, अगर प्लेटलेट्स ज्यादा कम हो जाएं तो मरीज की जान तक जा सकती है. ऐसे में प्लेटलेट्स कम होने पर कई लोग पपीते के पत्तों का जूस पीने की सलाह देते हैं, कहते हैं इससे प्लेटलेट्स काउंट तेजी से बढ़ता है, लेकिन क्या ये वाकई में सच है? आइए Samiksha Chordiya (Chief Dietician at DPU Super Specialty Hospital, Pimpri Pune) से जानते हैं.

चौथे दिन के बाद दिखता है असर-

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समीक्षा चोरडिया ने बताया कि पपीता जिसे अंग्रेजी में Carica papaya कहते हैं, उसके पत्तों से बनाए गए एक्सट्रैक्ट (निकास) पर कुछ शोध हुए हैं. इन शोधों में अच्छे नतीजे दिखे हैं. कुछ अध्ययनों में पाया गया कि डेंगू के मरीजों को पपीते के पत्तों का एक्सट्रैक्ट देने से उनकी प्लेटलेट्स जल्दी बढ़ीं, खासकर इलाज शुरू होने के चौथे दिन के बाद यह असर ज्यादा नजर आया, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पपीते के पत्तों का जूस डेंगू का पक्का और पूरा इलाज है.

बाद में हुई कुछ रिसर्च में भी प्लेटलेट्स बढ़ने की बात कही गई, लेकिन इन अध्ययनों की क्वालिटी बहुत मजबूत नहीं थी यानी सबूत अभी पूरे भरोसेमंद नहीं हैं. इसके अलावा यह भी साफ नहीं है कि प्लेटलेट्स बढ़ने से डेंगू की गंभीर जटिलताओं का खतरा वास्तव में कम होता है या नहीं. एक और जरूरी बात याद रखिए कि रिसर्च में इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्डाइज्ड (मानकीकृत) पपीता लीफ एक्सट्रैक्ट और घर पर बनाए गए पपीते के पत्तों के जूस में काफी फर्क होता है. घर पर जूस बनाते समय सक्रिय तत्वों की मात्रा पत्तों की उम्र, उनकी ताजगी, कैसे तैयार किया गया और कितनी मात्रा ली गई, इन सब बातों पर निर्भर करती है, इसलिए घर पर बनाए गए जूस पर मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण अभी सीमित ही हैं.

डेंगू में शरीर को क्या चाहिए?

डेंगू में शरीर को खूब पानी, कैलोरी और प्रोटीन की जरूरत होती है, जब भूख कम लगती है तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हल्की चीजें खा सकते हैं जैसे खिचड़ी, दाल, दही, सूप, अच्छी तरह पकी हुई सब्जियां और फल. कितना तरल पदार्थ (पानी, ORS, नारियल पानी, जूस आदि) लेना है, यह मरीज की हालत के हिसाब से डॉक्टर की सलाह से तय करना चाहिए.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी डेंगू में सही मात्रा में तरल पदार्थ लेने, मरीज की लगातार निगरानी करने और खतरे के संकेतों को जल्दी पहचानने पर जोर देता है.सिर्फ प्लेटलेट्स की संख्या देखकर अंदाजा मत लगाइए. बहुत से लोग सिर्फ प्लेटलेट्स की संख्या देखकर मरीज की हालत का अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन ये गलत है. अगर तेज पेट दर्द, लगातार उल्टी, खून आना, तेज सांस लेना, बहुत ज्यादा कमजोरी, बेचैनी, या त्वचा का ठंडा और पीला पड़ना जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत अस्पताल या डॉक्टर के पास जाना चाहिए. ये खतरे के संकेत होते हैं. आखिर में यहीं कहा जा सकता है कि पपीते के पत्तों का एक्सट्रैक्ट कुछ डेंगू मरीजों में प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन अभी सबूत इतने मजबूत नहीं हैं कि इसे प्लेटलेट्स बढ़ाने का पक्का इलाज माना जाए.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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