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देसी घी या सरसों का तेल? दिल की सेहत के लिए क्या ज्यादा बेस्ट? जानें डॉक्टर से

अक्सर इस बात को लेकर बहस छिड़ी रहती है कि दिल की सेहत के लिए क्या अच्छा है सरसों का तेल या देसी घी? इस बात को लेकर अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है. ऐसे में आज हम डॉक्टर से सच्चाई जानेंगे कि वाकई क्या ज्यादा अच्छा है.

Published date india.com Published: March 21, 2026 8:27 AM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
देसी घी या सरसों का तेल? दिल की सेहत के लिए क्या ज्यादा बेस्ट? जानें डॉक्टर से

#HumFitTohIndiaHit: आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी जागरूक हो गए हैं. ऐसे में वो अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं, ऐसे में एक सवाल है जो लगभग हर भारतीय घर में पूछा जाता है, कि दिल के लिए देसी घी अच्छा है या सरसों का तेल? कुछ कहते हैं सरसों का तेल तो कुछ कहते हैं देसी घी, हालांकि सच क्या है ये कम ही लोग जानते हैं. ऐसे में आज हम इसके बारे में डॉ बिमल कुमार साहू (सिनियर कंसल्टेंट, यूनिट हेड, गेस्ट्रोएंटरोलॉजी, आर्टेमिस हॉस्पिटल्स गुरुग्राम) से जानेंगे. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं क्या देसी घी बेहतर है या सरसों का तेल?

डॉ बिमल कुमार साहू बताते हैं कि रोज़मर्रा के खाना बनाने के लिए सरसों का तेल आमतौर पर दिल के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है, बशर्ते इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में किया जाए.

देसी क्यों नहीं?

देसी घी का स्वाद बहुत अच्छा होता है और इसमें कुछ जरूरी विटामिन्ट (जैसे fat-soluble vitamins) भी होते हैं, लेकिन इसमें सैचुरेटेड फैट (saturated fat) ज्यादा होता है, ज्यादा मात्रा में लेने से यह LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) बढ़ा सकता है. धमनियों (arteries) में चर्बी जमा हो सकती है. दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है. खासकर उन लोगों में जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है मोटापा है या पहले से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है.

वहीं सरसों तेल एक पारंपरिक और दिल के लिए ज्यादा सुरक्षित विकल्प माना जाता है, इसमें Unsaturated fats (अच्छे फैट) ज्यादा होते हैं Monounsaturated और Polyunsaturated fats दिल के लिए अच्छे होते हैं. इसमें कुछ Omega-3 fatty acids भी होते हैं. इसके फायदे की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने में मदद शरीर में सूजन कम करने में सहायक है, दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है. ध्यान रखने वाली बात यह है कि तेल को बार-बार ज्यादा गर्म न करें एक ही तेल को बार-बार तलने के लिए इस्तेमाल न करें.

क्या इसका मतलब है कि घी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए?

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नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. घी कोई जहर नहीं है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए. इसे मुख्य कुकिंग ऑयल की तरह ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

घी किन लोगों के लिए ठीक है?

जो स्वस्थ हैं, जिनका वजन सामान्य है, जो नियमित एक्सरसाइज करते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है ऐसे लोग थोड़ी मात्रा में घी ले सकते हैं.

बैलेंस ही सेहत की कुंजी है-

  • रोज़मर्रा के खाना बनाने के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करें
  • घी का उपयोग कम मात्रा में करें, और उसे मुख्य फैट की बजाय सिर्फ स्वाद के लिए रखें
  • कुल मिलाकर तेल/घी की मात्रा सीमित रखें
  • बार-बार तला हुआ खाना और ज्यादा कैलोरी लेने से बचें

निष्कर्ष-

दिल की सेहत के लिए सरसों का तेल रोज़ाना के लिए बेहतर विकल्प है, जबकि देसी घी को कभी-कभार और कम मात्रा में लेना चाहिए. यह सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कौन सा फैट चुनते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि आप उसे कितनी मात्रा में और कितनी बार इस्तेमाल करते हैं.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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