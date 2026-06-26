बच्चों में दस्त बन सकता है जानलेवा, लक्षण दिखने पर तुरंत करें ये 3 काम, टल जाएगा खतरा

बच्चों में दस्त एक आम लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो समय पर इलाज न मिलने पर खतरनाक रूप ले सकती है. National Health Mission ने इससे बचाव और उपचार के लिए कुछ जरूरी सावधानियां साझा की हैं, जिन्हें हर अभिभावक को जानना चाहिए.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Updated: June 26, 2026, 4:24 PM IST
बच्चों में दस्त बन सकता है जानलेवा, लक्षण दिखने पर तुरंत करें ये 3 काम, टल जाएगा खतरा
  • बच्चों में दस्त से शरीर में पानी और जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जो खतरनाक साबित हो सकती है
  • National Health Mission ने स्तनपान, स्वच्छता और टीकाकरण को सबसे जरूरी बचाव उपाय बताया है
  • दस्त होने पर तुरंत ORS घोल और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार जिंक देना जरूरी है
  • समय पर देखभाल और जागरूकता से बच्चों को गंभीर जटिलताओं से बचाया जा सकता है

दस्त बच्चों में होने वाली एक सामान्य लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो समय पर ध्यान न दिए जाने पर उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि दस्त की रोकथाम और उपचार को लेकर जागरूक रहें और बच्चों की सेहत को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी सावधानियां अपनाएं.

पानी और जरूरी पोषक तत्वों की कमी-

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नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) लोगों से इस समस्या को नजरअंदाज न करने की अपील करते हुए बताता है कि दस्त के कारण बच्चों के शरीर में पानी और जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, इससे कमजोरी, निर्जलीकरण और कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए दस्त को हल्के में लेने के बजाय समय रहते उचित उपचार और देखभाल करना बेहद जरूरी है.

एनएचएम ने बताया कि दस्त से बचाव के लिए तीन महत्वपूर्ण उपायों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. पहला, छह माह तक के शिशुओं को केवल मां का दूध दिया जाए. स्तनपान बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और उन्हें कई प्रकार के संक्रमणों से बचाने में मदद करता है.

स्वच्छता पर दें ध्यान-

दूसरा, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए. साफ-सफाई अपनाने से संक्रमण फैलने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है. बच्चों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना, हाथों की नियमित सफाई और सुरक्षित पेयजल का उपयोग दस्त की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसके साथ ही रोटावायरस और खसरा जैसे रोगों के खिलाफ समय पर टीकाकरण भी आवश्यक है. टीकाकरण बच्चों को गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है और उनके स्वस्थ विकास में सहायक होता है.

तुरंत शुरू करें उपचार-

तीसरा, यदि बच्चे को दस्त हो जाए तो तत्काल उपचार शुरू किया जाए. विशेषज्ञों के अनुसार, दस्त के दौरान बच्चे को हर बार ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) का घोल पिलाना चाहिए ताकि शरीर में पानी और लवणों की कमी पूरी हो सके. इसके अलावा, चिकित्सीय सलाह के अनुसार 14 दिनों तक जिंक की गोली देना भी लाभकारी माना जाता है. जिंक दस्त की अवधि और उसकी गंभीरता को कम करने में मदद करता है.

एनएचएम ने बताया कि स्वच्छता, स्तनपान और नियमित टीकाकरण स्वस्थ बचपन की मजबूत नींव हैं, यदि अभिभावक इन उपायों को अपनाएं और दस्त होने पर समय पर उपचार कराएं, तो बच्चों को इस गंभीर समस्या से सुरक्षित रखा जा सकता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि जागरूकता और समय पर देखभाल ही बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है. (input-आईएएनएस)

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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