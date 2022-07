कई लोग गुप्त रहकर दूसरों की मदद करते हैं. ऐसे लोग हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन वह कभी सामने नहीं आते. जब वह हमारे जीवन से चले जाते हैं, तब हमें उनकी बहुत कमी महसूस होती है. हमारी किडनी भी कुछ इसी तरह की हैं. शरीर के जरूरी अंगों की बात करेंगे तो शायद ही कुछ लोगों की लिस्ट में किडनी भी होगी. लेकिन किडनी हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण कार्य करती है, यह बात भी किसी से छिपी नहीं है. अगर आप समग्र स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सबसे पहले किडनी का स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि अगर किडनी स्वस्थ नहीं होंगी तो व्यक्ति बहुत बीमार हो सकता है. इसलिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपनी किडनी (Kidney Health in Hindi) को भी स्वस्थ रखना होगा. किडनी दिन-रात काम करके चुपचाप शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती रहती है. किडनी का स्वास्थ आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन (Food for Kidney Health) पर भी निर्भर करता है. आपके दैनिक आहार में कई चीजें ऐसी हैं, जो गुपचुप तरीके से आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रही हैं. यह किडनी को इतना नुकसान पहुंचाती हैं कि किड़नी काम करना (Harmful Food for Kidney in Hindi) तक बंद कर देती हैं. इसलिए अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन Foods से दूरी बना लें.Also Read - दाल-सब्जी में ऊपर से डालते हैं नमक तो हो जाएं अलर्ट, वरना हो सकती है ये बीमारियां, देखें वीडियो

रेड मीट के सेवन से करें तौबा – Red Meat Is Harmful Food For Kidney

डेयरी उत्पादों की ही तरह रेड मीट में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है. प्रोटीन के साथ ही आपको यह समझने की भी आवश्यकता है कि हमारे शरीर को मांस को पचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है. इस मेहनत का सीधा असर हमारी किडनी पर पड़ता है. रेड मीट का सेवन किडनी के कार्य को और मुश्किल कर देता है. Also Read - स्वस्थ खानपान : कड़नी को स्वस्थ बनाती हैं ये 4 आदतें, आप भी आज ही अपनाएं

अधिक नमक का सेवन न करें – salt Is Harmful Food For Kidney

नमक हमारे खाने में स्वाद लेकर आता है और कई अन्य मिनरल की तरह नमक भी हमारे स्वास्थ्य के लिए एक जरूरी खनिज है. नमक में सोडियम होता, जिसकी सही मात्रा के सेवन से थायराइड हार्मोन को संतुलित रखने में मदद मिलती है. यही नहीं यह पोटैशियम के साथ मिलकर शरीर में पानी की उचित मात्रा को बनाए रखने में भी मदद करता है. कुछ लोगों को ज्यादा नमक खाने की आदत होती है और यही आदत उनकी किडनी के लिए नुकसानदायक साबित होती है. ज्यादा मात्रा में नमक खाने से यह शरीर में पानी की मात्रा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और ज्यादा दबाव के कारण किडनी खराब भी हो सकती है. इसके अलावा अधिक नमक के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है. Also Read - इन 5 आदतों को आज ही अपनाएं, किडनी रहेंगी बुढ़ापे तक जवां

सूखे मेवे भी किडनी के लिए खतरनाक – Dried fruits are Harmful for Kidney

स्वस्थ और तरोताजा रहने के साथ ही कई तरह की परेशानियों में आपको ड्राइ फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ड्राइ फ्रूट्स आपकी किडनी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. ज्यादातर ड्राइ फ्रूट्स को उनमें मौजूद अतिरिक्त पानी को अलग-अलग तरीकों से सुखाकर तैयार किया जाता है. अगर आप किडनी की समस्या से ग्रसित हैं तो आपके लिए ड्राइ फ्रूट्स नुकसानदायक हो सकते हैं. इनमें शुगर और पौटेशियम जैसे मिनरल काफी ज्यादा होते हैं. (ये भी पढ़ें – लिवर को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो ये 8 ड्रिंक आपकी मदद करेंगे, पिएं और लिवर को कहें- जुग-जुग जियो)

शराब का सेवन न करें – Alcohol Is Harmful Food For Kidney

शराब पीने के लिए लोग कई तरह के बहाने बनाते हैं. कभी खुशी में तो कभी गम में शराब का सेवन करते हैं. शराब एक सामाजिक बुराई होने के साथ ही आपके शरीर के लिए भी नुकसानदायक होती है. खासतौर पर शराब किडनी के स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है. शराब के अत्यधिक सेवन से किडनी खराब हो सकती हैं और किडनी को अपने दैनिक कार्य करने में भि दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. किडनी के ठीक तरह से काम न करने पर शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे आपके शरीर के अन्य अंगों की कार्यप्रणाली पर भी असर पड़ता है. (ये भी पढ़ें – अपने खान-पान में इन 5 गलतियों को सुधार लें, क्योंकि ये आदतें किडनी फेल होने का कारण बन सकती हैं)

किडनी का दुश्मन है मीठा – Artificial Sugar Is Harmful Food For Kidney

मीठे फल खाने से आपको नुकसान नहीं होता है, लेकिन आर्टिफिशियल शुगर किडनी की सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होती है. फिर चाहे आप चीनी डालकर दूध, दही, चाय ले रहे हों या मिठाईयां खाते हों या बिस्किट और कुकीजखाते हों या मीठे पेय (कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक और जूस) पीते हों. किडनी को इस आर्टिफिशियल शुगर को पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको शुगर के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि आपको किडनी से जुड़ी बीमारियों का खतरा ज्यादा है. (ये भी पढ़ें – Immune system boosters: खाने में शामिल करें ये 15 चीजें, बीमारी रहेगी आपसे कोसों दूर)

डेयरी उत्पाद भी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं – Dairy Product Is Harmful Food For Kidney

आपने अपने बड़े-बुजुर्गों से हमेशा दूध-दही और घी की तारीफ ही सुनी होगी. बड़े-बुजुर्ग हमेशा स्वस्थ और मजबूत कद-काठी के साथ ही ताकत के लिए इन डेयरी उत्पादों का सेवन करने की सलाह देते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि यह चीजें आपकी किडनी के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि डेयरी उत्पादों में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन किडनी को नुकसान पहुंचाता है. इसके अलावा डेयरी उत्पादों में कैल्शियम भी भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूती देता है, लेकिन ज्यादा कैल्शियम पथरी का कारण भी बनता है. (ये भी पढ़ें – बवासीर के लक्षण, क्यों होता है, जड़ से खत्म कैसे करें और रामबाण आयुर्वेदिक इलाज)

​प्रोसेस्ड फूड का सेवन न करें – Processed Foods are Harmful for Kidney

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब जल्द से जल्द पक जाने वाले या रेडीमेड खाने को अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं. इसमें से ज्यादातर खाना प्रोसेस्ड फूड होता है. अगर आप अपनी किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें सोडियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है. यदि आपको पहले किडनी संबंधी समस्याएं हैं तो आपको पैकेज्ड फूड के सेवन से बचना चाहिए. प्रोसेस्ड फूड आपकी हड्डियों के स्वास्थय के लिए भी हानिकारक है. (ये भी पढ़ें – Fennel Seeds: जानिए सौंफ के फायदे, नुकसान, औषधीय गुण, सौंफ का पानी और चाय कैसे बनाएं)

दाल का ज्यादा सेवन न करें – Lentils in Excess may Affect Kidneys

जब भी आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले नाम दालों का ही याद आता है. दाल खाने के कई फायदे तो आपने सुने होंगे, लेकिन इनमें ऑक्सलेट भी होता जो ज्यादा मात्रा में होने पर किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है. अगर आपको किडनी स जुड़ी कोई समस्या है तो आपको दाल खाने से परहेज करना चाहिए. खासतौर पर आपको सेम जैसी दालें नहीं खानी चाहिए. (ये भी पढ़ें – अगर आप 7 घंटे से कम सोते हैं तो आपके दरवाजे पर ही बैठा है हार्ट अटैक)