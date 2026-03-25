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Difference Between Iui And Ivf Understand Which Treatment Is Needed When

IVF के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको IUI के बारे में पता है? नहीं तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं

आजकल हम में से कई लोग माता-पिता बनने के लिए IVF का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आपको IUI के बारे में पता है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं.

आज के समय में बांझपन यानी इनफर्टिलिटी (Infertility) एक बढ़ती हुई स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के अनुसार दुनिया भर में लगभग 15 फीसदी कपल्स इस परेशानी का सामना करते हैं. बांझपन का मतलब है कि अगर कोई कपल एक साल तक नियमित रूप से बिना किसी गर्भनिरोधक के संबंध बनाता है और फिर भी गर्भधारण नहीं होता, तो इसे बांझपन कहा जाता है. इसके कई कारण हो सकते हैं. महिलाओं में यह समस्या ओव्यूलेशन से जुड़ी गड़बड़ी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS), एंडोमेट्रियोसिस या फेलोपियन ट्यूब के बंद होने के कारण हो सकती है, वहीं पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होना, उनकी गति कमजोर होना या उनकी बनावट में कमी होना भी गर्भधारण में रुकावट बन सकता है. ऐसे में आज हम डॉ. उमेश जिंदल ( निदेशक एवं वरिष्ठ सलाहकार, जिंदल आईवीएफ) से जानेंगे कि आखिर IUI और IVF में क्या अंतर है?

डॉ. उमेश जिंदल बताते हैं कि आज की आधुनिक प्रजनन चिकित्सा में ऐसी कई तकनीकें मौजूद हैं जो उन कपल्स की मदद करती हैं जिन्हें नेचुरल तरीके से गर्भधारण करने में कठिनाई होती है. इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले दो उपचार हैं इंट्रायूटेरिन इनसेमिनेशन (IUI) और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF). इन दोनों तरीकों के बारे में सही जानकारी होना और यह समझना कि किस कंडीशन में कौन-सा उपचार बेहतर रहेगा, कपल्स को सही फैसला लेने और माता-पिता बनने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है.

बांझपन के कारण और जांच-

डॉ. उमेश जिंदल ने बताया कि बांझपन कई तरह के जैविक कारणों से हो सकता है और यह समस्या पति या पत्नी दोनों में से किसी एक या दोनों से जुड़ी हो सकती है. कुछ कपल्स में इसके साफ-साफ चिकित्सीय कारण मिल जाते हैं जैसे महिलाओं में फेलोपियन ट्यूब का बंद होना या पुरुषों में स्पर्म काउंट की गंभीर समस्या, लेकिन कई बार सभी जांच सामान्य होने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो पाता, जिसे अनएक्सप्लेंड इंफर्टिलिटी कहा जाता है. आजकल लोगों में जागरूकता बढ़ने और देर से माता-पिता बनने की प्रवृत्ति के कारण पूरी दुनिया में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की मांग भी बढ़ रही है. समस्या का सही कारण जानने के लिए डॉक्टर आमतौर पर कुछ जरूरी जांच करवाते हैं, जैसे हार्मोन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और पुरुषों के लिए वीर्य की जांच ताकि असली वजह समझ में आ सके. इन सभी रिपोर्टों के साथ-साथ कपल्स की उम्र, कितने समय से गर्भधारण नहीं हो रहा है और पहले का प्रजनन इतिहास जैसी बातों को ध्यान में रखकर उपचार तय किया जाता है. इन सभी बातों का सावधानी से मूल्यांकन करने के बाद फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स यह निर्णय लेते हैं कि कपल्स के लिए सरल उपचार जैसे IUI पर्याप्त होगा या फिर अधिक उन्नत तकनीक जैसे IVF की जरूरत पड़ेगी.

IUI क्या है और कैसे काम करता है?

आईयूआई (Intrauterine Insemination) एक सरल और कम जटिल फर्टिलिटी उपचार है. इस प्रक्रिया में डॉक्टर विशेष तरीके से तैयार किए गए हेल्दी स्पर्म को महिला के गर्भाशय में उस समय डालते हैं जब अंडा निकलने की प्रक्रिया यानी ओव्यूलेशन हो रही होती है, इससे शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती है और गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है. आमतौर पर डॉक्टर आईयूआई की सलाह उन कपल्स को देते हैं जिनमें पुरुषों में हल्की शुक्राणु समस्या होती है, महिलाओं में ओव्युलेशन नियमित नहीं होता या फिर बांझपन का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाता. कई बार इस प्रक्रिया से पहले हार्मोनल दवाइयों की मदद से अंडों के विकास को भी बढ़ाया जाता है ताकि गर्भधारण की संभावना और बेहतर हो सके आम तौर पर एक बार के आईयूआई चक्र में सफलता की संभावना लगभग 5 से 20 प्रतिशत तक होती है, जो महिला की उम्र और अन्य फर्टिलिटी कारणों पर निर्भर करती है, इसलिए कई बार गर्भधारण होने से पहले इस प्रक्रिया को कई चक्र तक दोहराना पड़ सकता है.

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IVF क्या है और यह कैसे मदद करता है?

आईवीएफ (In Vitro Fertilization) एक एडवांस और प्रभावी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, जो उन कपल्स की मदद करता है जिन्हें प्राकृतिक तरीके से गर्भधारण करने में कठिनाई होती है. इस प्रक्रिया में सबसे पहले डॉक्टर दवाइयों की मदद से महिला के अंडाशय को उत्तेजित करते हैं ताकि एक से अधिक अंडे विकसित हो सकें. इसके बाद एक छोटी चिकित्सा प्रक्रिया के माध्यम से इन अंडों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, फिर प्रयोगशाला में सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में अंडों और शुक्राणुओं को मिलाया जाता है, जिससे निषेचन हो सके, जब अंडा और शुक्राणु मिलकर भ्रूण बनाते हैं, तो उसे कुछ दिनों तक प्रयोगशाला में बढ़ने दिया जाता है. इसके बाद एक या अधिक स्वस्थ भ्रूण को महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है ताकि गर्भधारण हो सके. आईवीएफ खास तौर पर उन स्थितियों में अधिक उपयोगी माना जाता है जब महिलाओं की फेलोपियन ट्यूब बंद हों, पुरुषों में शुक्राणुओं की गंभीर समस्या हो, एंडोमेट्रियोसिस हो या लंबे समय से बिना किसी स्पष्ट कारण के गर्भधारण नहीं हो पा रहा हो. आम तौर पर 35 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में एक आईवीएफ चक्र में गर्भधारण की सफलता दर लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक हो सकती है, हालांकि यह महिला की स्वास्थ्य स्थिति और अन्य चिकित्सा कारणों पर भी निर्भर करती है.

सही उपचार कैसे चुना जाए?

सही फर्टिलिटी उपचार चुनने के लिए डॉक्टर पहले कपल्स की पूरी जांच और उनकी कंडीशन की सावधानी से जांच करते हैं. आम तौर पर अगर बांझपन की समस्या हल्की होती है और महिलाओं की फेलोपियन ट्यूब खुली होती हैं, तो डॉक्टर शुरुआत में IUI उपचार की सलाह देते हैं. यह तरीका अपेक्षाकृत आसान, कम खर्च वाला और शरीर पर कम असर डालने वाला होता है, इसलिए कई बार डॉक्टर इसके कुछ चक्र आजमाने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो, पुरुषों में शुक्राणुओं की गंभीर समस्या हो या कई बार IUI कराने के बाद भी गर्भधारण न हो पाए, तो ऐसे में IVF को बेहतर और प्रभावी विकल्प माना जाता है. इलाज चुनते समय महिला की उम्र भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लगभग 30 वर्ष के बाद महिलाओं की प्रजनन क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है. इसलिए अधिक उम्र की महिलाओं में गर्भधारण की संभावना बढ़ाने और समय पर अच्छे परिणाम पाने के लिए डॉक्टर कई बार जल्दी IVF करवाने की सलाह देते हैं, जिससे सफल गर्भधारण की संभावना बढ़ सकती है.

भावनात्मक और आर्थिक पहलू-

फर्टिलिटी उपचार से जुड़े फैसले सिर्फ मेडिकल कारणों पर ही नहीं लिए जाते बल्कि इसमें भावनात्मक और आर्थिक पहलू भी जरूरी होते हैं, IVF में गर्भधारण की संभावना अधिक हो सकती है लेकिन इसमें हार्मोन की दवाइयों से अंडाशय को उत्तेजित करना, अंडे निकालने की प्रक्रिया और ज्यादा खर्च शामिल होता है. कुछ मामलों में मरीजों को ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम जैसी समस्याएं या एक से अधिक गर्भ ठहरने की संभावना भी हो सकती है, वहीं आईयूआई (IUI) एक आसान और कम जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हर बार इसकी सफलता की संभावना थोड़ी कम होती है. इसलिए डॉक्टर इलाज की सलाह देते समय मेडिकल रिपोर्ट, महिला की उम्र, कपल्स की मानसिक तैयारी और उनकी आर्थिक स्थिति जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखते हैं, सही काउंसलिंग के जरिए कपल्स को इलाज की पूरी प्रक्रिया, उसके संभावित परिणाम और उनसे जुड़ी उम्मीदों के बारे में समझाया जाता है, जिससे वे माता-पिता बनने की अपनी यात्रा में आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रख सकें.

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