  • Hindi
  • Health
  • Disadvantages Of Drinking Tea In Summer Garmi Mein Chai Peene Ke Nuksan In Hindi

गर्मी में चाय की लत पड़ सकती है भारी? जरूरत से ज्यादा पीने से शरीर को घेर लेंगी ये 5 बीमारियां

Disadvantages Of Drinking Tea In Summer: गर्मियों में भी कई लोग जरूरत से ज्यादा चाय पीते हैं, जिसका गलत असर काफी ज्यादा देखने को मिलता है, आइए आपको बताते हैं.

Published date india.com Published: May 22, 2026 8:10 AM IST
email india.com By Ritika email india.com twitter india.com | Edited by Ritika email india.com twitter india.com
गर्मी में चाय की लत पड़ सकती है भारी? जरूरत से ज्यादा पीने से शरीर को घेर लेंगी ये 5 बीमारियां

Disadvantages Of Drinking Tea In Summer: अधिकतर लोगों की सुबह की शुरुआत ही चाय के साथ होती है, बिना इसके उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है. दिनभर की थकान मिटाने का सबसे आसान तरीका ही लोग इसको मानते हैं. सर्दियों में गर्म चाय शरीर को राहत देती है, लेकिन गर्मियों में यही आदत कई बार आपके शरीर को नुकसान भी दे सकती है. तेज गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच जरूरत से ज्यादा चाय पीना आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है. दिन में 4-5 कप से ज्यादा चाय पीते हैं, तो ऐसे लोगों को तो जरूर सावधान होने की जरूरत है, वरना आपकी हेल्थ पर इसको बुरा असर पड़ सकता है. शरीर पर इसका बुरा असर तुरंत भी दिखता है और कभी-कभी देर से भी दिखता है इसलिए अगर आपको भी जरूरत से ज्यादा चाय पीने की लत है, तो आपको इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में जान लेना चाहिए.

जरूरत से ज्यादा चाय पीने के नुकसान

1. डिहाइड्रेशन की समस्या

अगर आप जरूरत से ज्यादा चाय गर्मी के मौसम में पीते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या काफी हद तक बढ़ जाती है. शरीर से पानी तेजी से बाहर निकलने लगता है इसलिए आपको ज्यादा नहीं पीनी है.

2. एसिडिटी

चाय को जरूरत से ज्यादा पीने से गैस, एसिडिटी, पेट में जलन और अपच जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है. कैफीन पेट में एसिड की मात्रा बढ़ा देते हैं इसलिए आपको जितना हो सके कम करना चाहिए.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

3. हाई ब्लड प्रेशर का खतरा

अगर आप अधिक मात्रा में चाय का सेवन करते हैं, तो आप हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी काफी हद तक बढ़ जाता है. जिन लोगों को पहले से हाई बीपी की समस्या है, उनको अधिक मात्रा में चाय नहीं पीनी चाहिए, वरना दिक्कतें काफी हद तक बढ़ जाएगी.

4. नींद की समस्या

जरूरत से ज्यादा चाय का सेवन करने से नींद की समस्या भी काफी हद तक बढ़ जाती है. कैफीन दिमाग को लंबे समय तक एक्टिव नहीं रख पाते हैं. चिड़चिड़ापन, तनाव, सिर दर्द और मानसिक थकान भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है.

5. हड्डियां कमजोर

जरूरत से ज्यादा चाय पीने से हड्डियां काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है. अधिक कैफीन शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, जिस कारण हड्डियां धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.