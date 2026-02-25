By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या वाकई हार्मोन मोटापा बढ़ाते हैं या हम सिर्फ इसे दोष देते हैं? डॉक्टर ने बताया सच
अक्सर जब भी मोटापे की बात आती है तो इसे हार्मोन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन क्या ये वाकई हार्मोन की वजह से बढ़ता है आइए डॉक्टर से जानते हैं.
आजकल लोग अक्सर हार्मोन को वज़न बढ़ने का दोष देते हैं, ये भी नहीं देखते कि इंसान की डाइट, नींद, एक्टिविटी लेवल या खाने की क्वालिटी कैसी है. एकदम से कह देते हैं कि ‘हार्मोन की वजह से’ वज़न बढ़ गया है. डॉ. आशीष गौतम (प्रिंसिपल डायरेक्टर, रोबोटिक एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, पटपड़गंज, नई दिल्ली) बताते हैं कि हार्मोन के चलते वज़न में अंतर आता है, लेकिन वजन बढ़ने की यह एकमात्र वजह नहीं है. डॉ. आशीष गौतम बताते हैं कि अधिकतर मामलों में वजन इसलिए बढ़ता है क्योंकि लोग बहुत अधिक कैलोरी लेते हैं, कम चलते-फिरते हैं, उनकी नींद नहीं पूरी होती है और मेटाबॉलिज्म में भी बदलाव आ जाता है. हार्मोन ऐसे बदलाव की एकमात्र वजह नहीं हैं, बल्कि ये तो ‘मॉडिफ़ायर’ भी हैं.
भारत में पहले से ही अधिक वज़न वाले और मोटे लोगों की तादाद कम नहीं है. एनएफएचएस-5 (2019-21) ने लगभग चार में से एक भारतीय पुरुष और महिला को मोटापाग्रस्त बताया है. एक अन्य जर्नल लैंसेट डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी (2023) ने एक देशव्यापी आईसीएमआर शोध प्रकाशित किया, जिसमें ये देखा गया कि तीन में से एक वयस्क को पेट का मोटापा है और पांच में से एक को हाई कोलेस्ट्रॉल है. एकमात्र हॉर्मोन को दोष देकर इस बेतहासा बढ़ोतरी की व्याख्या नहीं की जा सकती है. दरअसल समझना यह होगा कि लोगों को प्रभावित करने वाली हार्मोन की समस्याएं आम तौर पर लाइफस्टाइल की समस्याओं की तुलना में बहुत कम हैं.
किन मामलों में हार्मोन से वजन बढ़ता है-
कुछ हार्मोन का इस पर सीधा असर पड़ता है कि आप कितना खाना चाहते हैं, आपका शरीर कितना फैट जमा करता है और आप कितनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं. आपका शरीर कितनी तेज़ी से कैलोरी बर्न करेगा इसका कंट्रोल थायरॉइड हॉर्मोन के पास है. इसलिए थायरॉइड ठीक से काम नहीं करे तो कैलोरी बर्न होने की गति धीमी हो जाती है और आपका वज़न बढ़ सकता है. हालांकि आमतौर पर यह मामूली बढ़ोतरी होती है और अक्सर फैट और पानी दोनों के जमा होने की वजह से होती है. सिर्फ थायरॉइड की समस्या से बहुत ज्यादा मोटापा होना कोई आम बात नहीं है.
इसी तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल और लिपिड स्टोरेज का कंट्रोल इंसुलिन के पास है. इसलिए ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फ़ूड लेने से इंसुलिन लेवल बढ़ा रहता है. धीरे-धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है. इससे फैट जमा होता है। यह खास कर पेट के हिस्से में देखा जाता है. कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है. स्ट्रेस बढ़ने और नींद कम होने से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकता है. लंबी अवधि तक कोर्टिसोल लेवल बढ़ा होने से भूख ज्यादा लगती है. परिणामस्वरूप पेट के मध्य भाग में अधिक फैट जमा हो जाता है.
प्रजनन को नियंत्रण करने वाले हार्मोन भी मोटापा बढ़ा सकते हैं, जिन महिलाओं को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम (पीसीओएस) होता है अक्सर उनका वजन बढ़ जाता है क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है और एंड्रोजन भी बहुत अधिक होता है. इसी तरह जिन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होता है वो मसल्स खो देते हैं और उनकी चर्बी बढ़ सकती है. ये समस्याएं बेशक होती हैं, लेकिन आज डॉक्टर हर दिन मोटापा के जितने मामले देखते हैं उनमें बहुत कम के लिए ये समस्याएं दोषी हैं.
अभी भी सबसे बड़ी वजह लाइफस्टाइल है-
क्या आपके मोटा होने का खतरा है?
इसकी सबसे सही जानकारी आपके खानपान और शारीरिक काम-व्यायाम को देखकर मिल सकती है. आज हर उम्र के लोगों का खानपान बदल गया है. हर जगह हाई-फैट, हाई-सॉल्ट, हाई-शुगर फूड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड उपलब्ध हैं. इसलिए भी लोग पोषक आहार लेने से वंचित रह जाते हैं. स्टेट ऑफ़ फ़ूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की 55 प्रतिशत आबादी हेल्दी डाइट का खर्च नहीं उठा सकती है और एसएफओआई 2024 के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत लोगों को पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं. एक तो ज्यादा कैलोरी लेने और दूसरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने के चलते फैट बढ़ जाता है, भले ही हार्मोन लेवल जो हो.
एक्टिव लाइफस्टाइल के अभाव में यह समस्या और बढ़ जाती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का कहना है कि भारत की आधी आबादी जरूरी एक्सरसाइज भी नहीं करती है. मूवमेंट कम होने से हर दिन कम कैलोरी बर्न होता है और मसल मास भी कम हो जाता है. परिणामस्वरूप मेटाबॉलिज़्म की गति और धीमी हो जाती है.
हार्मोन टेस्ट कब जरूरी हो जाता है-
वजन का बेवजह तेज़ी से बढ़ना हार्मोन टेस्ट कराने की ठोस वजह हो सकती है. इसके साथ कुछ अन्य समस्याएं भी हों, जैसे पीरियड की अनियमतिता, बहुत ज्यादा थकान रहना, बाल गिरना, हमेशा सूजन रहना या हाई ब्लड शुगर तो हार्मोन टेस्ट कराना जरूरी है. कहने का तात्पर्य यह है कि क्लिनिकल लक्षण नहीं होने के बावजूद यूं ही टेस्ट करा लेने से अक्सर ठोस जानकारी मिलने के बजाय दुविधा की स्थिति बन जाती है.
ज्यादा मोटे लोगों के लिए चिकित्सा के विकल्प-
यदि आपका बीएमआई 29 से अधिक है और संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं या फिर बीएमआई 35 से अधिक है और लाइफस्टाइल का सुनियोजित उपचार भी काम नहीं कर रहा है, तो बेरियाट्रिक सर्जरी एक अच्छा विकल्प है. इससे गट हार्मोन के सिग्नल बदल जाते हैं, जिनका भूख और पेट भरा होने से संबंध होता है. इस तरह सर्जरी के बाद चिकित्सक की निगरानी में लंबी अवधि तक वज़न कम रखना आसान हो जाता है.
हार्मोन का हमारे वजन पर बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, लेकिन सिर्फ हार्मोन पर इसका सारा दोष नहीं दे सकते हैं. दरअसल वयस्कों का वजन कई कारणों से बढ़ता है जैसे कि उनका खानपान, नियमित नींद, स्ट्रेस और फिर शारीरिक काम-व्यायाम आदि. ऐसे में कोई ट्रीटमेंट प्लान सबसे कामयाब होगा जब हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स और हमारी आदतों पर एक साथ ध्यान दें.