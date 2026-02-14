Hindi Health

Do Intermittent Fasting Keto And Crash Diets Really Work For Weight Loss Know From Doctor

क्या वाकई वजन कम करने में इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो और क्रैश डाइट काम करती हैं? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

आजकल मोटापे को कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो और क्रैश डाइट का ट्रेंड खूब चला है, लेकिन क्या ये वाकई काम करती हैं? आइए डॉक्टर से जानते हैं.

भारत में ज्यादा वजन और मोटापा के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं. हालांकि हम इसे लाइफस्टाइल की समस्या मान कर इस पर खास ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यह दरअसल एक बीमारी का रूप ले रही है. इस संबंध में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे – 5 (2019-21) के आंकड़े बहुत गंभीर हैं. भारत के लगभग चार में एक वयस्क अधिक मोटे हैं. मोटे लोगों का प्रतिशत अलग-अलग राज्यों और फिर ग्रामीण और शहरी इलाकों में अलग-अलग है. यह 8 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच दिखता है. हम सभी यह जानते हैं कि इंसान अगर एक बार मोटा हो जाए तो फटाफट इसका समाधान चाहता है और पतला होना चाहता है, ऐसे में वो इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटोजेनिक डाइट और क्रैश डाइट हर संभव कोशिश करता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये उपाय वाकई कारगर होते हैं? आइए इसका जवाब डॉ. आशीष गौतम ( प्रिंसिपल डायरेक्टर, रोबोटिक एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, पटपड़गंज, नई दिल्ली) से इसका जवाब जानते हैं.

क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग?

डॉ. आशीष गौतम बताते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कुछ खास घंटों या कुछ दिनों तक खाना सीमित रखना है. उदाहरण के लिए प्रतिदिन आठ घंटे या एक दिन छोड़ कर फास्ट रखना है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि आपका वजन किसी स्पेशल मेटाबोलिक इफेक्ट से नहीं बल्कि कैलोरी पर कंट्रोल करने से कम होता है. छोटी अवधि के कुछ अध्ययन इससे वज़न में थोड़ी कमी और इंसुलिन सेंसिटिविटी में थोड़ी बढ़ोतरी का दावा करते हैं, जो किसी आम कैलोरी-कंट्रोल्ड डाइट की तरह है.

दरअसल मुद्दा सस्टेनेबलिटी का है. फास्टिंग में बहुत-से लोग बहुत थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं या ध्यान केंद्रित नहीं रख पाते हैं. अक्सर जरूरत से ज्यादा भी खा लेते हैं. इसलिए यदि आपको डायबिटीज है और आप इंसुलिन या सल्फोनीलुरिया लेते हैं, तो डाक्टर से पूछे बिना फास्टिंग करने से आपका ब्लड शुगर अधिक कम होने का खतरा है, अगर आपके काम करने के समय में नियमितता नहीं है या फिर आपके काम में ज्यादा मेहनत लगती है तो लंबे समय तक फास्टिंग करना मुश्किल होता है.

कीटोजेनिक डाइट-

कीटोजेनिक डाइट की बात करें तो इसमें कार्ब्स बहुत कम और फैट अधिक होता है. आपका शरीर एनर्जी के लिए खासकर फैट इस्तेमाल करता है. इससे आमतौर पर शुरू में वजन जल्दी कम होता है जिसकी वजह कुछ हद तक पानी और ग्लाइकोजन कम होना है. कुछ समय के लिए लोगों को लगता है कि उनकी भूख कम हो गई है और ब्लड शुगर लेवल भी बेहतर हो गया है, लेकिन खासकर भारत में इस डाइट को फॉलो करना कठिन है क्योंकि हम आहार में अनाज, फल और दाल पर निर्भर करते हैं और फिर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की चिंता भी तो है.

आईसीएमआर के एक शोध से पांच में एक भारतीय वयस्क को हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल होने की बात निकल कर सामने आई है और इसका ज्यादा बढ़ना दिल की बीमारी को न्योता देना है. डॉक्टर से बिना पूछे इस डाइट को फॉलो करने से कुछ अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं- जैसे कब्ज़, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी और मसल्स की कमी और फिर से कार्ब्स खाना शुरू करने के परिणामस्वरूप आमतौर पर वजन फिर से बढ़ जाता है.

क्रैश डाइट-

वजन को कम करने के लिए कुछ लोग क्रैश डाइट का सहारा भी लेते हैं, जो बेहद खतरनाक है. ये डाइट कुछ सप्ताह में ही तेजी से वजन कम करने का वादा करती है, इसमें कैलोरी बहुत कम लेना होती है- प्रतिदिन 800 से भी कम. शरीर एनर्जी बचाने के लिए अपना मेटाबॉलिज्म धीमा कर देता है और मसल्स टिशू को तोड़ता है. वज़न में पहली गिरावट की वजह मोटे तौर पर पानी और लीन मास का कम होना है. इसमें बॉडी फैट के साथ कुछ नहीं होता है. इस बीच हॉर्मान में बदलाव की वजह से आपको ज्यादा भूख लगती है, इसलिए वजन फिर से बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है. बार-बार क्रैश डाइट करने से वजन बढ़ता है, न्यूट्रिशन कम होता है, बाल झड़ते हैं, पीरियड में अनियमितता आती है और मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है.

डॉ. आशीष गौतम ने कहा कि भारतीयों के साथ एक अन्य मसला शरीर में फैट के डिस्ट्रिब्यूशन का भी है, हमारे देश में पेट का मोटापा बहुत अधिक देखा जाता है, जो टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारी और फैटी लीवर का खतरा बढ़ाता है, लेकिन फ़ैड डाइट फॉलो कर शरीर के कुछ हिस्सों से फैट कम नहीं कर सकते, इतना ही नहीं अगर आप तेजी से वजन कम करने में सफल हो भी जाते हैं, तो मसल्स खो देंगे. आपका मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाएगा और आप बहुत कमजोर हो सकते हैं. एक्स्ट्रीम डाइट में पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता या फिर आप रेगुलर वर्कआउट नहीं करते हैं, जबकि ये दोनों मसल्स बनाए रखने के लिए जरूरी हैं.

इन बातों पर दें ध्यान-

डॉ. आशीष गौतम बताते हैं कि अगर बहुत अधिक वजन होने के साथ-साथ आपको डायबिटीज, स्लीप एपनिया या जोड़ों की बीमारी भी है तो सिर्फ़ डाइट बदलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यह एक कड़वा सच है. वेट मैनेज करने में स्ट्रिक्ट प्लान लंबे समय तक कारगर नहीं होते हैं. इसके बजाय रोज की आदतों को बदलना बेहतर होगा और सबसे जरूरी है पोर्शन कंट्रोल, बैलेंस्ड फूड, अधिक फाइबर और प्रतिदिन नियमित समय पर खाना. सच तो यह है कि पारंपरिक भारतीय आहार बहुत अच्छा है. भारतीय खाने में सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और फर्मेंटेड चीजें होती हैं जो सही मात्रा में हों तो अच्छे परिणाम मिलते हैं. रेगुलर एक्सरसाइज़ भी मेटाबोलिक हेल्थ, मसल्स की मजबूती और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. हालांकि अगर आप डॉक्टर की देखरेख में इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटोजेनिक का सहारा लेते हैं तो कुछ समय के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय में क्रैश डाइट काम नहीं करती हैं और बेशक खतरनाक भी हैं. आपको यह समझना होगा कि मोटापा एक समस्या है, जो एक बार आ जाए तो आसानी से जाती नहीं है. इसके पीछे जेनेटिक्स, परिवेश और व्यवहार जैसे कई कारण एक साथ काम करते हैं.

