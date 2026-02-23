Hindi Health

Do Men Also Suffer From Hormonal Imbalance Know From Your Doctor

क्या पुरुषों को भी होती है हार्मोनल इंबैलेंस की समस्या? डॉक्टर से समझें पूरा गणित

अक्सर जब हार्मोनल इंबैलेंस की बात आती है तो इसे सिर्फ महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है ये परेशानी पुरुषों को भी हो सकती है? जी हां आइए डॉक्टर से समझते हैं कैसे.

Hormonal Imbalance in men: जब भी हार्मोनल असंतुलन की बात होती है ज़्यादातर लोग इसे महिलाओं की समस्या मानते हैं, पीरियड्स, प्रेगनेंसी, पीसीओडी या मेनोपॉज़ जैसी बातें अक्सर हार्मोन से जोड़ी जाती हैं. लेकिन यह मान लेना कि पुरुषों में हार्मोन की कोई भूमिका नहीं होती, पूरी तरह गलत है. डॉ. सुमोल रत्ना (सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) कहती हैं कि सच्चाई यह है कि पुरुषों में भी हार्मोनल असंतुलन होता है और यह उनके शरीर, दिमाग और व्यवहार तीनों को प्रभावित करता है. फर्क बस इतना है कि पुरुषों में इसके लक्षणों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है.

हार्मोन क्या होते हैं और क्यों जरूरी हैं?

डॉ. सुमोल रत्ना ने बताया कि हार्मोन शरीर के अंदर काम करने वाले रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, ये खून के जरिए शरीर के अलग-अलग अंगों तक पहुंचते हैं और बताते हैं कि किस अंग को क्या काम करना है-

हार्मोन यह तय करते हैं कि:

हमें कितनी ऊर्जा महसूस होगी

हमारा मूड कैसा रहेगा

नींद सही आएगी या नहीं

यौन इच्छा कितनी होगी

शरीर में मांसपेशियाँ और चर्बी का संतुलन कैसा रहेगा

अगर हार्मोन सही मात्रा में हों, तो शरीर ठीक चलता है, लेकिन जब इनमें असंतुलन हो जाता है तो कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं.

पुरुषों के शरीर में कौन-कौन से हार्मोन होते हैं?

पुरुषों में सबसे प्रमुख हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है. इसे आमतौर पर मेल हार्मोन कहा जाता है. यह पुरुषों की ताकत, यौन इच्छा, मांसपेशियों और आत्मविश्वास से जुड़ा होता है.

इसके अलावा पुरुषों में ये हार्मोन भी होते हैं:

एस्ट्रोजन (थोड़ी मात्रा में)

कोर्टिसोल (तनाव से जुड़ा हार्मोन)

इंसुलिन (शुगर कंट्रोल)

थायरॉइड हार्मोन (मेटाबॉलिज़्म)

मेलाटोनिन (नींद)

जब इनमें से कोई भी हार्मोन ज़्यादा या कम हो जाए, तो हार्मोनल असंतुलन होता है

पुरुषों में हार्मोनल समस्या क्यों नजरअंदाज हो जाती है?

समाज में यह माना जाता है कि पुरुषों को मज़बूत होना चाहिए और उन्हें दर्द या थकान की शिकायत नहीं करनी चाहिए. इसी सोच की वजह से कई पुरुष अपने लक्षणों को छुपा लेते हैं.

अक्सर पुरुष:

थकान को उम्र का असर मान लेते हैं

चिड़चिड़ापन को तनाव कहकर टाल देते हैं

यौन समस्याओं पर खुलकर बात नहीं करते

डॉक्टर के पास देर से जाते हैं

इसी कारण हार्मोनल असंतुलन की पहचान देर से होती है

पुरुषों में हार्मोनल असंतुलन के आम लक्षण-

हार्मोनल असंतुलन के लक्षण धीरे-धीरे आते हैं और कई बार समझ ही नहीं आता कि समस्या क्या है

शारीरिक रूप से पुरुषों को:

हमेशा थकान महसूस हो सकती है

वजन बढ़ सकता है, खासकर पेट पर

मांसपेशियों में कमज़ोरी आ सकती है

बाल झड़ने लगते हैं

नींद पूरी नहीं होती

मानसिक रूप से:

चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है

मन उदास रहने लगता है

ध्यान लगाने में दिक्कत होती है

आत्मविश्वास कम हो जाता है

यौन स्वास्थ्य से जुड़े लक्षण:

यौन इच्छा में कमी

इरेक्शन की समस्या

स्पर्म काउंट कम होना

ये लक्षण अक्सर उम्र या काम के तनाव पर डाल दिए जाते हैं, जबकि इनके पीछे हार्मोनल गड़बड़ी हो सकती है

टेस्टोस्टेरोन की कमी, पुरुषों की आम समस्या

टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के लिए सबसे अहम हार्मोन है. 30–35 साल की उम्र के बाद इसका स्तर धीरे-धीरे कम होने लगता है. यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन आजकल यह कमी कम उम्र में भी दिखने लगी है.

इसके कारण हैं:

ज़्यादा तनाव

मोटापा

डायबिटीज

नींद की कमी

शराब और सिगरेट

व्यायाम की कमी

जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो पुरुष खुद को थका हुआ, कमज़ोर और भावनात्मक रूप से अस्थिर महसूस करने लगता है

क्या पुरुषों में भी मेनोपॉज़ होता है?

महिलाओं में मेनोपॉज अचानक आता है, लेकिन पुरुषों में हार्मोन धीरे-धीरे घटते हैं. इसे कुछ लोग मेल मेनोपॉज या एंड्रोपॉज कहते हैं

इस दौरान पुरुषों में:

ऊर्जा कम हो जाती है

यौन इच्छा घटती है

मूड बार-बार बदलता है

आत्मविश्वास कम हो सकता है

यह कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसे समझना और संभालना जरूरी है

तनाव और हार्मोन का गहरा संबंध-

आज की तेज जिंदगी में तनाव बहुत आम हो गया है. ज़्यादा तनाव होने पर शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है.

जब कोर्टिसोल ज़्यादा होता है:

टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है

पेट की चर्बी बढ़ती है

नींद खराब हो जाती है

शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है

यानी तनाव सीधे हार्मोनल संतुलन बिगाड़ देता है

डायबिटीज और थायरॉइड भी हार्मोन से जुड़े हैं-

बहुत से लोग डायबिटीज और थायरॉइड को अलग बीमारी मानते हैं, लेकिन ये भी हार्मोन से ही जुड़ी समस्याएं हैं

इंसुलिन और थायरॉइड हार्मोन गड़बड़ होने से:

वजन बढ़ता है

थकान रहती है

मूड खराब रहता है

यौन स्वास्थ्य प्रभावित होता है

इसलिए पुरुषों में इनकी जांच भी ज़रूरी होती है

हार्मोनल असंतुलन की जांच कैसे होती है?

अगर लक्षण लंबे समय से बने हुए हैं, तो डॉक्टर कुछ खून की जांच करवाते हैं, जैसे:

टेस्टोस्टेरोन लेवल

थायरॉइड टेस्ट

ब्लड शुगर

विटामिन D और B12

सिर्फ लक्षणों के आधार पर नहीं, बल्कि जांच के बाद ही सही इलाज किया जाता है

इलाज और सुधार के आसान उपाय

हार्मोनल संतुलन सुधारने के लिए जीवनशैली बहुत अहम है

जरूरी बदलाव:

रोज़ 7–8 घंटे की नींद

नियमित व्यायाम

वजन नियंत्रित रखना

तनाव कम करना

मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम करना

खान-पान में:

प्रोटीन शामिल करें

हरी सब्जियां और फल खाएं

जंक फूड कम करें

ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर दवा या हार्मोन थेरेपी भी सलाह दे सकते हैं. बिना डॉक्टर की सलाह के हार्मोन लेना खतरनाक हो सकता है.

सलाह-

पुरुषों को यह समझना चाहिए कि:

हर थकान सामान्य नहीं होती

भावनात्मक परेशानी कमजोरी नहीं है

समय पर जांच करवाना समझदारी है

हार्मोनल संतुलन ठीक होने से जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है

हां पुरुषों में भी हार्मोनल असंतुलन होता है. यह एक वास्तविक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है. इसके लक्षण शरीर, दिमाग और यौन स्वास्थ्य तीनों पर दिखते हैं. समय पर पहचान, सही जांच और जीवनशैली से इसे संभाला जा सकता है.

