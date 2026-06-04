मछली खाने के बाद गलती ये 5 चीजों का गलती से भी न करें सेवन, बिगाड़ जाएगी तबीयत

Fish Eating Tips: मछली के साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जिनका सेवन आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

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(pic credit- AI)

Fish Eating Tips: खाने की काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, जिसको खाने के बाद कुछ चीजें खाने की मनाही होती है. आज हम बात कर रहे हैं मछली की, जिसको लोग खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. आपकी हेल्थ के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. मछली में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन डी और काफी सारे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. मछली खाने के बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिनका सेवन आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना शरीर में काफी सारी दिक्कतें बढ़ सकती है और इसका असर भी आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ता है. अगर आप भी जानना चाहते हैं, तो इस खबर में आपको कैलाश हॉस्पिटल के डॉ. उमाशंकर शर्मा से हुई बातचीत के बारे में बताते हैं. आखिर कौन सी है वो चीज, तो आपके लिए ये खबर बेस्ट होने वाली है.

मछली खाने के बाद कौन सी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए?

1. दूध

कैलाश हॉस्पिटल के डॉ. उमाशंकर शर्मा से हुई बातचीत में उन्होने बताया है कि मछली खाने के बाद आपको गलती से भी दूध का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए. मछली और दूध का सेवन साथ में करने से सफेद दाग जैसी बीमारी भी हो सकती है और साथ ही पेट में गड़बड़ी भी देखने को मिल सकती है.

2. चाय और कॉफी

चाय और कॉफी का सेवन आपको मछली खाने के बाद नहीं पीना चाहिए. चाय और कॉफी में मौजूद टैनिन्स और कैफीन आपके शरीर के सारे पोषक तत्वों को छीन लेता है. भोजन के कम से कम 1 से 2 घंटे बाद ही चाय या कॉफी का सेवन आपको करना चाहिए.

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3. अधिक खट्टे फल

अगर आप मछली खा रहे हैं, तो आपको गलती से भी अधिक खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए. अगर आप मछली खाने के बाद तुरंत खट्टे फल का सेवन करते हैं, तो लोगों को एसिडिटी और पेट में जलन की समस्या भी देखने को मिल सकती है.

4. तला-भुना खाना

तला-भुना खाना भी आपको मछली खाने के बाद नहीं खाना चाहिए. इसको खाने के बाद आपका पेट काफी ज्यादा खराब हो सकता है और साथ ही अपच, गैस, पेट दर्द और सुस्ती जैसी समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ता है.

5. दही

मछली खाने के बाद आपको दही का सेवन भी आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए. अगर आप दही का सेवन करते हैं, तो आपको पेट से जुड़ी दिक्कतें काफी ज्यादा हो जाएगी और साथ ही आपको और भी कई सारी समस्याएं भी हो सकती हैं.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)