बरसात के मौसम में दही के साथ गलती से भी न खाएं ये 5 चीजें, वरना पेट का हो जाएगा बुरा हाल

Rainy Season Health Tips: अगर आप भी बरसात के मौसम में दही का सेवन करते हैं, तो आपको बताते हैं कौन-कौन सी चीजों के साथ में इसको नहीं खाना चाहिए.

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Rainy Season Health Tips: बरसात का मौसम आते ही खान-पान का भी काफी ज्यादा खास ध्यान रखना ही होता है वरना दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाती है. कई लोग काफी सारी बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं, इसलिए आपको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखान चाहिए. इस मौसम में नमी बढ़ने के कारण खाने-पीने की चीजों में बैक्टीरिया तेजी से पनप लग सकते हैं. इसलिए आपको अपने खान-पान का खास ध्यान रखना ही चाहिए. दूषित भोजन या पानी की वजह से पेट से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती है और आपको साथ-साथ कई सारी बीमारियां भी हो सकती है, जिसके आप शिकार भी हो सकते हैं. दही प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से मिलकर बनी होती है. आइए आज आपको बताते हैं कौन-कौन सी चीजों के साथ में दही का सेवन नहीं करना चाहिए.

बरसात के मौसम में दही के साथ कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए?

1. ज्यादा तला-भुना खाना

बरसात के मौसम में आपको जरूरत से ज्यादा तला-भुना खाना नहीं खाना चाहिए. ये आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा नुकसान करती है. बारिश में पकौड़े, समोसे, कचौड़ी और दूसरे फ्राइड स्नैक्स इन चीजों से आपको दूरी बढ़ानी चाहिए.

2. खट्टे फल

बरसात के मौसम में दही के साथ में आपको गलती से भी खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को नुकसान करता है. संतरा, नींबू, मौसमी या दूसरे खट्टे फलों को बड़ी मात्रा में लेना बिल्कुल भी सही नहीं है.

3. मसालेदार खाना

आपको दही के साथ में अधिक मात्रा में इसका सेवन साथ में नहीं करना चाहिए. दही के साथ बहुत ज्यादा मिर्च-मसाले वाली चीजें लगातार खाने से कुछ लोगों में पेट की जलन, गैस या अपच की समस्या बढ़ सकती है. इसलिए आपको इसका खास ध्यान रखना है.

4. मीठी चीजें

आपको मीठी चीजों का सेवन भी अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को नुकसान भी करती है. स्वाद के लिए दही में थोड़े ताजे फल या सीमित मात्रा में ड्राई फ्रूट्स को आप शामिल कर सकते हैं. लेकिन अधिक मात्रा में किसी भी चीजों का सेवन आपको नहीं करना है.

5. रखा और ताजा दही

आपको बता दें आपको गलती से भी लंबे समय तक रखें दही को ताजे दही से मिक्स करके गलती से भी नहीं खाना चाहिए. ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही खराब है और आपके पेट को नुकसान भी करता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.