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ओरल हेल्थ से जुड़ी इन 5 बीमारियों को गलती से भी न करें नजरअंदाज, बढ़ सकता है कैंसर का खतरा

Oral Health Problems: ओरल हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई सारी बीमारियां हैं, जिनको लोग नजरअंदाज कर देते हैं. आज आपको बताते हैं कौन सी चीजों को आपको गलती से भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं.

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Published: June 2, 2026, 2:41 PM IST
(pic credit- pexels)
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Oral Health Problems: आजकल बदलती लाइफस्टाइल का गलत असर लोगों की हेल्थ में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है. कुछ लोग ओरल हेल्थ यानी मुंह और दांतों की सेहत से जुड़ी कई दिक्कतों को हल्के में ले लेते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं. देखते ही देखते ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कैंसर के खतरे होने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है. मुंह में होने वाली कुछ समस्याएं आपके शरीर पर भी गलत असर डालती है. कुछ लोग तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान, शराब का सेवन करते हैं, जिस कारण ये समस्याएं और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है. मुंह में दिखने वाले कुछ शुरुआती लक्षणों और बीमारियों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है आइए आपको बताते हैं कौन-कौन सी बीमारियां हैं, जिसको आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए.

ओरल हेल्थ से जुड़ी किन समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

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1. ल्यूकोप्लाकिया

ल्यूकोप्लाकिया मुंह के अंदर होने वाली एक गंभीर बीमारी है, जिसमें मुंह के अंदर सफेद रंग के मोटे पैच बनने लग जाते हैं. सफेद या भूरे रंग के सख्त धब्बे पड़ने लगते हैं, जिसको रगड़कर हटाया नहीं जाता है. इसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

2. एरिथ्रोप्लाकिया

एरिथ्रोप्लाकिया मुंह के अंदर होने वाली एक बीमारी है. ये घाव से अलग नजर आते हैं और ये काफी ज्यादा गंभीर समस्या होती है. अगर आपको इसके लक्षण की बात करें, तो इसमें सफेद दाग मुंह में होते हैं, जलन की समस्या भी होने लगती है. कुछ भी खाने-पीने में परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है. इसका कैंसर में बदलने का खतरा काफी ज्यादा होता है.

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3. मसूड़ों से खून बहना

अगर लगातार आपके मसूड़ों से खून बह रहा है, तो आपको इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए. ये एक गंभीर समस्या हो सकती है और आपको ओरथ हेल्थ से जुड़ी और भी समस्याओं के करीब भी ले जा सकती है.

4. मुंह से बदबू

अगर आपके मुंह से लगातार बदबू आ रही है और इस समस्या से आप परेशान हो रहे हैं, तो नजरअंदाज इसको करने पर ये कैंसर का रूप ले लेगा. इसलिए आपको इस समस्या के बारे में डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए.

5. मुंह के छाले

अगर आप भी मुंह के छालों से काफी ज्यादा परेशान हैं और इस समस्या से छुटकारा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो आपको जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, वरना ये कैंसर का भी रूप ले सकती है. उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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