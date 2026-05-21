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घर में हैं चूहे तो हो सकता है हंतावायरस का खतरा, इन संकेतों को नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी
Hantavirus: अगर आपके घर में भी चूहे हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, आपको बताते हैं कौन- कौन चीजें हैं, जिनको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
Hantavirus: दुनियाभर में कई तरह-तरह की बीमारियां फैली है, जिनमें से एक है हंतावायरस इसका संक्रमण चूहों से इंसानों में होता है. कई लोगों के घरों में काफी सारे चूह घूमते रहते हैं और जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं इसलिए आपको चूहों को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं. अक्सर लोग गंदगी या सामान खराब होने तक की चीजों को भी नजरअंदाज कर देते हैं. यह अभी तक भारत में नहीं आया है, लेकिन हमको खुद से ही इसका बचाव करना चाहिए और सारी सावधानियां बरतनी चाहिए. कई मामलों में जानलेवा भी ये बीमारी साबित हुई है, इसलिए आपकी कुछ गलतियां है, जिसको नजरअंदाज गलती से भी नहीं करना चाहिए.आइए आपको बताते हैं.
क्या है हंतावायरस?
अगर आपको हंतावायरस के बारे में बताएं, तो ये संक्रमित चूहों से फैलता है और चूहों से इंसानों में तेजी से फैलता है. छूने या दूषित भोजन खाने से भी संक्रमण फैल सकता है इशलिए आपको कुछ चीजों को खास ध्यान रखना चाहिए. वरना आप कई और बीमारियों से भी घिर सकते हैं.
किन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना है?
ये बीमारी भारत में नहीं पाई गई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, कि आप इसका बचाव ही न करों. घर में चूहों की संख्या अगर बढ़ गई है, तो ये अच्छा नहीं है. चूहे संक्रमण फैला सकते हैं इसलिए भगाएं और खुद को बचाएं. जो भी कमरा लंबे समय से बंद है,तो उसको खोलकर साफ करें.तेज बुखार और बदन दर्द आपको लंबे समय तक है, तो इसको नजरअंदाज न करें बल्कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए.
किन संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें?
कुछ ऐसे संकेत हैं, जिनको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जैसे- लगातार थकान, पेट से जुड़ी समस्याएं, सिरदर्द और चक्कर, मांसपेशियों में दर्द, तेज बुखार और ठंड लगना. घर में चूहों की मौजूदगी काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है. यह वायरस चूहों के मूत्र, लार और मल में मौजूद होता है और सूखने के बाद हवा में फैलकर इंसानों में जाता है. आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है, वरना एक ही बल्कि काफी सारी समस्याओं के आप कब शिकार हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा.
(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)