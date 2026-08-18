इन 5 संकेतों को न करें नजरअंदाज हो सकता है पेप्टिक अल्सर के लक्षण, समय रहते कर लें पहचान

Peptic Ulcer Stomach Symptoms: आज आपको बताते हैं कि पेप्टिक अल्सर के लक्षण क्या-क्या नजर आते हैं, जिसको नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए?

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Peptic Ulcer Stomach Symptoms: लगातार अनहेल्दी चीजों को खाने से लोगों के शरीर में कई सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है. इसका बुरा असर सबसे ज्यादा आपके पेट पर पड़ता है. गैस, एसिडिटी, अपच और पेट में जलन जैसी दिक्कतों को अक्सर लोग सामान्य समझकर हल्के में ले लेते हैं. ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका शरीर एकदम बेजान होने लग जाता है. लेकिन कई बार लगातार रहने वाली ये समस्याएं पेप्टिक अल्सर जैसी गंभीर समस्याओं का रूप ले लेती है. पेप्टिक अल्सर पेट या छोटी आंत की अंदरूनी परत में बनने वाला घाव काफी ज्यादा बुरा होता है. ये आपके शरीर में काफी सारी दिक्कतें पैदा करती है. समय पर पहचान और सही इलाज न मिलने पर यह समस्या और भी कई सारी गंभीर और बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती है. आइए आपको इसके लक्षणों के बारे में बताते हैं, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

पेप्टिक अल्सर के 5 लक्षण

1. पेट भरने का एहसास

अगर थोड़ा सा भी खाना खाने के बाद आपका पेट काफी ज्यादा भरा-भरा सा नजर आता है, तो आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये पेप्टिक अल्सर का लक्षण हो सकता है. लंबे समय तक रहने वाली इस परेशानी का कारण आपको जरूर पता होना चाहिए.

2. मल का रंग काला होना या खून की उल्टी

पेप्टिक अल्सर होने के बाद आपको शरीर में कई सारी दिक्कतें होने लग जाती है. अगर मल काला, चिपचिपा या तारकोल जैसा दिखाई दे या फिर खून की उल्टी अचानक से होने लगे तो इसको आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए.

3. मतली, उल्टी या खाने का मन न करना

कई सारे लोगों को मतली, उल्टी या खाने का मन न करने जैसी दिक्कतें होने लग जाती है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि चेकअप करवाना चाहिए.

4. पेट के ऊपरी हिस्से में बार-बार दर्द या जलन

अगर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में बार-बार दर्द या जलन जैसी दिक्कतें काफी ज्यादा हो रही हैं और आप इसको आम समझकर छोड़ रहे हैं, तो आप गलती कर रहें हैं.

5. बार-बार सीने में जलन और खट्टी डकार

पेप्टिक अल्सर होने के बाद बार-बार सीने में जलन और खट्टी डकार जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.