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कहीं आप तो नहीं टाइफाइड के शिकार? इन 5 लक्षणों को गलती से भी न करें नजरअंदाज, तुरंत करें पहचान

Typhoid Symptoms: आज आपको बताते हैं कि टाइफाइड होने पर शरीर में क्या-क्या लक्षण नजर आते हैं, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Written by: Ritika
Published: August 15, 2026, 5:39 PM IST
कहीं आप तो नहीं टाइफाइड के शिकार? इन 5 लक्षणों को गलती से भी न करें नजरअंदाज, तुरंत करें पहचान

Typhoid Symptoms: बारिश के मौसम में कई सारी बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, जिस कारण लोगों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. । इन्हीं में से एक है टाइफाइड, जिसके लक्षणों को लोग कई बार आम चीज समझकर छोड़ देते हैं. शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य वायरल फीवर जैसे लग सकते हैं, जिसकी वजह से कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आपको शरीर में किसी भी तरह के बदलाव नजर आते हैं, तो आपको इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, वरना दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती है. शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य वायरल फीवर जैसे ही नजर आते हैं. अगर आप इसकी समय रहते ही पहचान कर लेते हैं, तो आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. आइए आज आपको बताते हैं टाइफाइड होने के बाद कौन-कौन से लक्षण शरीर में नजर आ सकते हैं.

टाइफाइड के लक्षण

और पढ़ें: Typhoid: जानें टायफॉइड क्या है, इसके लक्षण, कारण, इलाज और बचाव के उपाय

1. दस्त की समस्या

अगर आपको बरसात के मौसम में लगातार दस्त की समस्या हो रही है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत है. कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, जिनको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. कुछ लोगों में कब्ज हो सकती है, जबकि कुछ में दस्त की शिकायत दिखाई दे सकती है.

2. तेज सिरदर्द और शरीर में कमजोरी

टाइफाइड के लक्षणों को आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. रोजाना थकान महसूस होना, शरीर टूटना और ऊर्जा की कमी जैसे लक्षण अगर आपको नजर आते हैं वायरल संक्रमण का असर समझकर नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए.

3. भूख कम लगना और वजन में कमी

टाइफाइड के दौरान कई लोगों में भूख कम लगना और वजन में कमी आने लग जाती है, इसलिए आपको गलती से भी ये नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. खार और संक्रमण की वजह से इंसान को खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और साथ ही साथ वजन भी तेजी से कम हो जाता है.

4. उल्टी, मितली और लगातार थकान

टाइफाइड होने पर आपको उल्टी, मितली और लगातार थकान जैसी दिक्कतें होनी शुरू हो सकती है, इसलिए आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. उल्टी या दस्त की वजह से शरीर में पानी की कमी होने लगे तो चीजें बिगाड़ सकती है.

5. लगातार बुखार

अगर आपको भी लगातार बुखार आ रहा है, तो इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये आपकी दिक्कतों को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है. शरीर में कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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