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क्या बार-बार मिसकैरेज होने से मां बनने की उम्मीद कम हो जाती है? डॉक्टर ने बताई पूरी सच्चाई
अक्सर आपने सुना होगा कि ज्यादा बार मिसकैरेज होने से प्रेगनेंट होने के चांस कम हो जाते हैं, लेकिन क्या ये वाकई सच है? आइए डॉक्टर से जानते हैं.
मिसकैरेज यानी गर्भ का अपने आप शुरुआती महीनों में गिर जाना, किसी भी महिला और उसके परिवार के लिए बहुत कठिन अनुभव होता है, जब यह एक से ज्यादा बार हो, तो चिंता और डर स्वाभाविक है, जब किसी महिला का लगातार 2 या 3 बार गर्भपात हो जाए, तो उसे “Recurrent Miscarriage” कहा जाता है. यह स्थिति हर महिला में अलग-अलग कारणों से हो सकती है. आइए डॉ. काजल सिंह (एसोसिएट प्रोफेसर, प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) से जानते हैं इन कारणों के बारे में.
क्या इससे प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं?
डॉ. काजल सिंह ने बताया कि हर बार ऐसा नहीं होता, कई महिलाएं जिनका 2–3 बार मिसकैरेज हुआ हो, वे बाद में सफलतापूर्वक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती हैं यानी मिसकैरेज होने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी मां नहीं बन सकतीं, लेकिन अगर बार-बार मिसकैरेज हो रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि शरीर में कोई ऐसी समस्या है जिसे पहचानना और इलाज करना जरूरी है.
बार-बार मिसकैरेज के आम कारण-
1. क्रोमोसोम की समस्या-
कभी-कभी भ्रूण में क्रोमोसोम (Genes) की गड़बड़ी होती है, जिससे गर्भ सही से विकसित नहीं हो पाता, यह एक सामान्य कारण है.
2. हार्मोनल असंतुलन-
थायरॉइड की समस्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी, या PCOS जैसी स्थिति गर्भ को बनाए रखने में बाधा बन सकती है.
3. Uterus की समस्या-
कुछ महिलाओं में गर्भाशय का आकार या संरचना अलग हो सकती है, जैसे—uterine septum या fibroids, जो मिसकैरेज का कारण बनते हैं.
4. इम्यून सिस्टम की समस्या-
कभी शरीर खुद ही भ्रूण को “foreign” मानकर उसे स्वीकार नहीं करता, जिससे गर्भपात हो सकता है.
5. इंफेक्शन-
कुछ बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन भी गर्भपात का कारण बन सकते हैं.
6. जीवनशैली के कारण-
धूम्रपान, शराब, ज्यादा तनाव, नींद की कमी और खराब खानपान भी रिस्क बढ़ाते हैं.
7. उम्र का असर-
35 साल के बाद महिलाओं में मिसकैरेज का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है.
क्या जांच करवानी चाहिए?
अगर लगातार 2 या उससे ज्यादा बार मिसकैरेज हो चुका है, तो डॉक्टर कुछ जरूरी जांच सलाह देते हैं:
- ब्लड टेस्ट (हार्मोन, थायरॉइड)
- जेनेटिक टेस्ट (पति-पत्नी दोनों का)
- अल्ट्रासाउंड या HSG
- इम्यून सिस्टम की जांच
इनसे कारण पता लगाने में मदद मिलती है और सही इलाज शुरू किया जा सकता है।
क्या इसका इलाज संभव है?
अच्छी बात यह है कि कई मामलों में इलाज संभव होता है
- हार्मोन की कमी हो तो दवाइयों से ठीक किया जा सकता है
- थायरॉइड या शुगर कंट्रोल की जा सकती है
- गर्भाशय की समस्या हो तो सर्जरी से ठीक किया जा सकता है
- कुछ मामलों में ब्लड थिनर या सपोर्टिव दवाएं दी जाती हैं
मानसिक और भावनात्मक पहलू-
बार-बार मिसकैरेज का असर सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि मन पर भी पड़ता है. कई महिलाएं खुद को दोष देने लगती हैं, जो बिल्कुल गलत है. यह समझना जरूरी है कि हर मिसकैरेज आपकी गलती नहीं होता. इस समय परिवार का सहयोग और सही काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है.
प्रेगनेंसी के चांस कैसे बढ़ाएं?
1. सही समय पर डॉक्टर से मिलें
गर्भधारण से पहले ही अपनी हेल्थ चेकअप कराएं
2. संतुलित आहार लें
हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन और फोलिक एसिड जरूरी हैं
3. तनाव कम रखें
योग, ध्यान और पर्याप्त नींद लें
4. नशे से दूर रहें
धूम्रपान और शराब पूरी तरह बंद करें
5. वजन संतुलित रखें
अधिक या बहुत कम वजन दोनों ही नुकसानदायक हैं
जिन महिलाओं को बार-बार मिसकैरेज हुआ है, उनमें भी लगभग 60–70% तक सफल प्रेगनेंसी के चांस होते हैं, खासकर अगर सही कारण का इलाज कर लिया जाए. बार-बार मिसकैरेज होना एक गंभीर लेकिन समझने और इलाज करने योग्य स्थिति है. यह जरूरी नहीं कि इससे आपके मां बनने के सपने खत्म हो जाएं.
सही समय पर जांच, उचित इलाज और सकारात्मक सोच के साथ आप स्वस्थ प्रेगनेंसी पा सकती हैं अगर आपको बार-बार गर्भपात हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें. किसी अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं. असफलता के बाद भी उम्मीद बाकी रहती है, और सही देखभाल के साथ मातृत्व का सपना पूरा हो सकता है.