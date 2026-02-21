By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'Microwave Safe'लेबल देखकर आप भी हो जाते हैं बेफिक्र? गर्म करके खा लेते हैं खाना, रुकिए! ये भी Safe नहीं, जानिए Fact
आजकल घरों में माइक्रोवेव का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है, लेकिन अक्सर लोग इसके लिए प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं जो कि पूरी तरह से गलत है. आइए जानते हैं इससे होने वाले गंभीर नुकसान.
आजकल घर हो या ऑफिस, हर जगह आपको माइक्रोवेव रखा मिल जाएगा. इसमें खाना तुंरत गर्म हो जाता है, ऐसे में लोग इसे अपनी सहुलियत के लिए इस्तेमाल करते हैं. हालांकि अक्सर लोग फ्रिज से निकालकर प्लास्टिक के डिब्बे माइक्रोवेव में डाल देते हैं और खाना गर्म करके खा लेते हैं. हम सभी सोचते हैं कि टिफिन पर माइक्रोवेव सेफ लेबल लगा हुआ तो है तो इसका मतलब ये सुरक्षित है. हालांकि हाल ही में किए गए एक रिसर्च में एक चौंकाने वाल बात सामने आई है. रिसर्च में बताया गया है कि माइक्रोवेव में प्लास्टिक के कंटेनर में खाना गर्म करना बिल्कुल गलत है, ये सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है.
एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि ये आदत माइक्रोप्लास्टिक्स, नैनोप्लास्टिक्स और जहरीले केमिकल्स (जैसे BPA, phthalates) को आपके खाने में मिला सकती है, जो लंबे समय में स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकता है.
क्या होता है जब प्लास्टिक को माइक्रोवेव में गर्म करते हैं?
अब पहले ये जान लेते हैं कि जब हम प्लास्टिक को माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो क्या होता है? दरअसल में जब हम माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं तो इसकी गर्मी प्लास्टिक के अणुओं को तोड़ती है, इसके चलते माइक्रोप्लास्टिक्स और नैनोप्लास्टिक्स निकलते हैं, ये इतने छोटे आकार के होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है कि ये शरीर में कब घुस गए हैं. इसके कारण केमिकल लीकेज (leaching)भी होता है, BPA (बिस्फेनॉल A), phthalates जैसे हार्मोन डिसरप्टर केमिकल्स खाने में मिल जाते हैं, जो बेहद हानिकारक हैं.
2023 में की गई एक स्टडी में पाया गया कि ‘माइक्रोवेव सेफ’ लिखे प्लास्टिक के कंटेनर (जो आमतौर पर 5 पॉलीप्रोपाइलीन से बने होते हैं) को सिर्फ 3 मिनट माइक्रोवेव में गर्म करने पर बहुत बड़ी मात्रा में छोटे-छोटे प्लास्टिक के कण खाने में मिल जाते हैं. सिर्फ 1 वर्ग सेंटीमीटर (यानी एक छोटे से चम्मच के आकार जितना प्लास्टिक का हिस्सा) में 42 लाख (4.22 मिलियन) माइक्रोप्लास्टिक्स हो सकते हैं. इसके चलते ये छोटे कण किडनी, लीवर, फेफड़ों, यहां तक कि ब्रेन और प्लेसेंटा तक पहुंच सकते हैं जो कि बेहद नुकसानहेद हो सकते हैं.
सेहत पर क्या पड़ता है असर?
एक्सपर्ट्स की मानें तो इससे सेहत को गंभीर नुकसान हो सकते हैं, जैसे हार्मोन असंतुलन – BPA एस्ट्रोजन जैसा व्यवहार करता है, जिससे फर्टिलिटी कम हो सकती है, PCOS, थायरॉइड की प्रॉब्लम्स आ सकती हैंय
कैंसर का खतरा – कुछ स्टडीज में ये बात भी सामने आई है कि ये कण ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं
इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म हो सकता है प्रभावित – इसके चलते आप मोटापे, डायबिटीज, एलर्जी, अस्थमा के शिकार हो सकते हैं
बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर ज्यादा असर – विकास में बाधा, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज
नैनोप्लास्टिक्स सेल में घुसकर डैमेज कर सकते हैं, जो माइक्रोप्लास्टिक्स से ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं।
फिर माइक्रोवेव सेफ लेबल का मतलब क्या है?
ये लेबल सिर्फ इतना कहता है कि कंटेनर पिघलेगा नहीं या आकार नहीं बदलेगा, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि केमिकल्स या माइक्रोप्लास्टिक्स नहीं निकलेंगे. कई स्टडीज में ‘सेफ’ लेबल वाले कंटेनरों से भी अरबों पार्टिकल्स निकले हैं. ऐसे में अगर आप भी प्लास्टिक कंटेनरों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज ही बंद कर दें.