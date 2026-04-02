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क्या वाकई ज्यादा प्रोटीन डाइट लेने से किडनी को नुकसान पहुंचता है? इनके सेवन से पहले डॉक्टर से जान लें सच्चाई

हम में कई लोग रोजाना डाइट में प्रोटीन लेते हैं, खासकर जिम जाने वाले लोग, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी पर असर पड़ता है, लेकिन क्या ये बात वाकई सच है? आइए जानते हैं.

Published date india.com Published: April 2, 2026 8:57 AM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
क्या वाकई ज्यादा प्रोटीन डाइट लेने से किडनी को नुकसान पहुंचता है? इनके सेवन से पहले डॉक्टर से जान लें सच्चाई

आजकल स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है. कई लोग वजन कम करने, शरीर को मजबूत बनाने या मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट लेने लगे हैं. जिम जाने वाले लोग अक्सर प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक या ज्यादा प्रोटीन वाला भोजन लेते हैं. हालांकि अक्सर लोग कहते हैं कि ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी पर असर पड़ता है, लेकिन क्या ये सच है? आइए डॉ. रणजीत सिंह (प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल मेडिसिन विभाग, एनआईआईएम्स मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल) से जानते हैं.

प्रोटीन क्या होता है और शरीर के लिए क्यों जरूरी है-

डॉ. रणजीत सिंह ने बताया कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है. यह शरीर की मांसपेशियों, त्वचा, बाल, नाखून और कई अंगों के निर्माण में मदद करता है. जब शरीर में कोई चोट लगती है या बीमारी होती है, तो प्रोटीन शरीर को ठीक होने में भी मदद करता है. बच्चों के विकास और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी होता है. प्रोटीन हमें कई तरह के भोजन से मिलता है, जैसे दालें, चना, राजमा, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली और मांस. संतुलित मात्रा में इन चीजों का सेवन करने से शरीर को पर्याप्त प्रोटीन मिल जाता है.

किडनी का काम क्या होता हैय़

किडनी हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं. उनका मुख्य काम है खून को साफ करना और शरीर से बेकार पदार्थों को पेशाब के जरिए बाहर निकालना. इसके अलावा किडनी शरीर में पानी और खनिजों का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है. जब हम प्रोटीन खाते हैं, तो शरीर उसे तोड़कर यूज करता है. इस प्रक्रिया के बाद कुछ अवशेष या बेकार पदार्थ बनते हैं जिन्हें किडनी को फिल्टर करके बाहर निकालना पड़ता है.

क्या ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी पर असर पड़ता है?

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अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, तो सामान्य मात्रा में प्रोटीन खाना उसके लिए सुरक्षित होता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटीन लेना शरीर के लिए हमेशा अच्छा नहीं माना जाता. जब हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, तो किडनी को उसे फिल्टर करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. लंबे समय तक ऐसा होने पर किडनी पर इंटेंस दबाव पड़ सकता है.

स्वस्थ व्यक्ति में सीमित समय तक ज्यादा प्रोटीन लेने से तुरंत किडनी खराब नहीं होती, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से किडनी की बीमारी से पीड़ित है, तो ज्यादा प्रोटीन लेना उसकी समस्या को बढ़ा सकता है. इसलिए जिन लोगों को किडनी की बीमारी, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट नहीं लेनी चाहिए.

ज्यादा प्रोटीन लेने के नुकसान-

जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेने से शरीर में कुछ समस्याएं हो सकती हैं. जैसे:

  • किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ना
  • शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) होना
  •  पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज या पेट में असहजता
  • वजन बढ़ना अगर प्रोटीन के साथ ज्यादा कैलोरी भी ली जाए

इसके अलावा कई लोग बिना डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ की सलाह के प्रोटीन सप्लीमेंट लेने लगते हैं अगर इन्हें गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा लिया जाए, तो यह शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं.

कितना प्रोटीन लेना सही माना जाता है-

आम तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना अपने वजन के अनुसार प्रोटीन की जरूरत होती है. सामान्य रूप से हर किलो वजन के लिए लगभग 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन पर्याप्त माना जाता है, जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं या एथलीट होते हैं, उन्हें थोड़ा ज्यादा प्रोटीन की जरूरत हो सकती है, लेकिन इसके लिए भी डॉक्टर या डाइट विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर होता है.

प्राकृतिक भोजन से प्रोटीन लेना बेहतर है-

प्रोटीन का सबसे अच्छा तरीका है प्राकृतिक भोजन। दाल, पनीर, दही, अंडा, सोयाबीन, मूंगफली और चना जैसे खाद्य पदार्थ प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं. इनसे शरीर को केवल प्रोटीन ही नहीं, बल्कि अन्य जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं| केवल प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट पर निर्भर रहना सही नहीं है. सप्लीमेंट तभी लेने चाहिए जब डॉक्टर इसकी सलाह दें.

स्वस्थ किडनी के लिए क्या करें-

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कुछ आसान आदतें अपनाना जरूरी है-

  • पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं
  • संतुलित और पौष्टिक भोजन करें
  • बहुत ज्यादा नमक और जंक फूड से बचें
  • नियमित व्यायाम करें
  • समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराएं

अगर किसी व्यक्ति को सूजन, पेशाब में बदलाव, बार-बार थकान या पीठ के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो, तो डॉक्टर से जांच कराना चाहिए.

प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हर चीज की तरह इसकी भी संतुलित मात्रा ही फायदेमंद होती है. जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेना खासकर लंबे समय तक, किडनी पर दबाव डाल सकता है. इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम संतुलित भोजन लें, प्राकृतिक स्रोतों से प्रोटीन लें.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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